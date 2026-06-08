Fiscalía mantiene investigaciones por fraudes financieros en Durango

Las investigaciones por delitos de fraude continúan en Durango, incluyendo casos de esquemas de inversión no regulados que han provocado pérdidas millonarias para cientos de ciudadanos; siendo el caso de Yox Holding uno de los más graves.

La fiscal general del Estado, Sonia Yadira de la Garza, advirtió que aún se registran casos de personas que invierten sus recursos en instituciones o empresas que no cuentan con el respaldo de los organismos financieros competentes. Por ello, exhortó a la ciudadanía a verificar previamente que las entidades donde pretenden depositar su dinero estén autorizadas y supervisadas por las autoridades correspondientes.

La funcionaria estatal explicó que existen mecanismos públicos para consultar si una institución financiera cuenta con autorización y protección de organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Señaló que muchas personas desconocen estas herramientas y terminan entregando su patrimonio a esquemas que carecen de respaldo financiero.

La estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), refirió que entre enero y mayo del 2026 se interpusieron 455 denuncias por el delito de fraude.

Respecto al caso de Yox Holding, indicó que las pérdidas estimadas para inversionistas duranguenses alcanzan aproximadamente los 600 millones de pesos. Detalló que hubo personas que invirtieron cantidades muy elevadas, incluso de hasta 10 millones de pesos , aunque subrayó que cualquier afectación patrimonial, sin importar el monto, representa una pérdida importante para las víctimas.

De la Garza reiteró que el principal responsable fue detenido y posteriormente deportado de Estados Unidos hacia Venezuela. Precisó que la Fiscalía mantiene vigentes las solicitudes de colaboración internacional para lograr su extradición, aunque reconoció que el procedimiento avanza lentamente debido a la situación política que enfrenta ese país.

Asimismo, informó que en Durango se encuentran asegurados algunos bienes vinculados con la empresa, entre ellos el inmueble donde operaba la oficina local. Sin embargo, aclaró que dichos activos no pueden ser vendidos ni utilizados para resarcir daños mientras no concluyan los procedimientos judiciales correspondientes. Añadió que alrededor de 300 duranguenses resultaron afectados por este esquema de inversión, el cual tuvo presencia en diversas entidades del país.