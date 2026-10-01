Frente frío 1: Estos dos estados tendrán temperaturas de -5°C del 2 al 4 de octubre

No solo el huracán Rachel provoca cambios climáticos para el territorio mexicano, sino también el primer frente frío de la temporada 2026-2027, aunque este se enfocará en el descenso de las temperaturas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que dentro de las próximas 96 horas varios estados del país presenten estas condiciones , pero dos se mantienen aún más alerta con dígitos bajo cero, por lo que se ha pedido a la población extremar precauciones.

Pronóstico general extendido

El huracán Rachel, que actualmente es categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, continuará su desplazamiento con posibilidad de convertirse en categoría 3.

Actualmente, se localiza a 360 kilómetros por hora al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Mientras esto ocurre, el frente frío número 1 será reforzado por una masa de aire frío sobre el norte y noroeste de México, ocasionando lluvias fuertes a intensas, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se espera el descenso de temperaturas en esta misma región y vientos en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del territorio, en interacción con divergencia en altura, una circulación ciclónica y vaguada en altura, el desplazamiento de una onda tropical, también ayudarán a que se generen chubascos y lluvias fuertes.

¿Qué estados tendrán bajas temperaturas del 2 al 4 de octubre?

Según el pronóstico del SMN, para los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre, el frente frío número 1 dejará bajas temperaturas de -5 a 0 grados Celsius.

Entre ellos están:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Para los dos primeros, el sábado y el domingo serán los más fríos, sobre todo en las zonas serranas.