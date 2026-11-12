Frente frío 5 dejará lluvias muy fuertes en estos estados HOY jueves 12 de noviembre

La temporada de frentes fríos está aquí, y la llegada de estos sistemas es cada vez más frecuente e intensa, y luego del paso del sistema número 4, ya el frente número 5 ya se encuentra en México, y dejará este jueves 12 de noviembre lluvias intensas en algunas zonas.

Desde hace ya unas semanas comenzaron a llegar los primeros frentes fríos a México, que en combinación con algunos otros sistemas que atraviesan territorio nacional, han dejado a su paso condiciones como lluvias intensas y un marcado descenso en temperaturas en algunos estados.

Conforme se acercan las últimas semanas del año, los frente fríos se vuelven más frecuentes, y luego de que en días recientes avanzara por el país el sistema número 4 de la temporada, este pasado miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada del quinto de la temporada, que se extenderá hasta mayo del 2027.

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¿Qué dice el SMN?

En el más reciente reporte del SMN se indica que este jueves el frente frío 5 se extenderá sobre el centro y oriente del golfo de México, y estará en interacción con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical, dando paso a condiciones lluviosas en varias regiones.

Además, la masa de aire frío que impulsará al frente frío 5 generará viento de componente norte, con rachas de hasta 70 km/h y un descenso en las temperaturas vespertinas en estados del norte, noreste, oriente y centro de México.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias este jueves?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este jueves se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en algunas regiones de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, se espera que este jueves se generen lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Por último, este jueves los estados de Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo esperan para este día chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.

El SMN señaló que el frente frío 5 se extenderá sobre el territorio nacional durante próximos días, hasta quedar como estacionario para el fin de semana.

Sin embargo, las condiciones lluviosas y el frío continuará en siguientes días, extendiendo a más zonas del país, sobre todo en la región del norte.