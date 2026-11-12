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FRENTE FRÍO 5

Frente frío 5 dejará lluvias muy fuertes en estos estados HOY jueves 12 de noviembre

El SMN advirtió que el quinto sistema frontal de la temporada dejará también un descenso en temperaturas vespertinas.

Frente frío 5 dejará lluvias muy fuertes en estos estados HOY jueves 12 de noviembre

Frente frío 5 dejará lluvias muy fuertes en estos estados HOY jueves 12 de noviembre

KARLA GONZÁLEZ TREJO
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La temporada de frentes fríos está aquí, y la llegada de estos sistemas es cada vez más frecuente e intensa, y luego del paso del sistema número 4, ya el frente número 5 ya se encuentra en México, y dejará este jueves 12 de noviembre lluvias intensas en algunas zonas.

Desde hace ya  unas semanas comenzaron a llegar los primeros frentes fríos a México, que en combinación con algunos otros sistemas que atraviesan territorio nacional, han dejado a su paso condiciones como lluvias intensas y un marcado descenso en temperaturas en algunos estados.

Conforme se acercan las últimas semanas del año, los frente fríos se vuelven más frecuentes, y luego de que en días recientes avanzara por el país el sistema número 4 de la temporada, este pasado miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada del quinto de la temporada, que se extenderá hasta mayo del 2027.

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¿Qué dice el SMN?


En el más reciente reporte del SMN se indica que este jueves el frente frío 5 se extenderá sobre el centro y oriente del golfo de México, y estará en interacción con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical, dando paso a condiciones lluviosas en varias regiones.


Además, la masa de aire frío que impulsará al frente frío 5 generará viento de componente norte, con rachas de hasta 70 km/h y un descenso en las temperaturas vespertinas en estados del norte, noreste, oriente y centro de México.


¿Qué estados tendrán fuertes lluvias este jueves?


De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este jueves se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en algunas regiones de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca.


Además, se espera que este jueves se generen lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.


Por último, este jueves los estados de Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo esperan para este día chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.


El SMN señaló que el frente frío 5 se extenderá sobre el territorio nacional durante próximos días, hasta quedar como estacionario para el fin de semana.


Sin embargo, las condiciones lluviosas y el frío continuará en siguientes días, extendiendo a más zonas del país, sobre todo en la región del norte.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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