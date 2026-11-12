Frente frío 5 traerá primera caída de aguanieve de la temporada: ¿cuándo y en qué zonas de México?

La llegada del frente frío número 5 de la temporada a México ha traído consigo condiciones de lluvias y un descenso en temperaturas en algunos estados. Sin embargo, se espera que también deje la primera caída de aguanieve en algunas regiones. ¿Para qué fecha es el pronóstico y en qué entidades?

Desde este pasado miércoles 11 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada del frente frío número 5 de la temporada, apenas unos días después del paso del sistema número 4.

El SMN advirtió este jueves 12 de noviembre que el frente frío 5 se extendería sobre la frontera noreste de México, y en interacción con un canal de baja presión extendido en el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, dará paso a lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además de esto, la masa de aire frío asociada al frente frío 5 generará viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en algunos estados costeros, así como un descenso en las temperaturas vespertinas en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

¿Cuándo llegará la primera caída de aguanieve?

Más allá de las precipitaciones de distinta intensidad y el descenso de temperatura en algunas regiones, se prevé que el frente frío 5 genere la primera caída de aguanieve en la actual temporada de estos sistemas.

En su pronóstico extendido, el SMN indica que será este viernes 13 de noviembre cuando llegue la primera caída de aguanieve, causada por un marcado descenso en la temperatura y por lluvias.

¿Dónde caerá aguanieve?

En esta ocasión, el SMN indica que la caída de aguanieve ocurrirá en la zona serrana de Baja California, donde se pronostican además temperaturas mínimas que rondarían entre los -5 y 0 grados centígrados.

Aunque este pronóstico no se mantendrá durante el fin de semana, se espera que estas condiciones podrían registrarse nuevamente entrando la siguiente semana, sin descartarse que esto podría extenderse también a otras regiones.