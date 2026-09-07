Fue pérdida total el incendio en papelería de la Hipódromo; llaman a duranguenses a apoyar

En tan sólo unos minutos el esfuerzo de años de trabajo se perdió en el incendio que se registró el pasado fin de semana en una papelería local. Fue pérdida total, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Sánchez López, quien llamó a quienes estén en condiciones de hacerlo, a apoyar al afectado.

“Es el negocio de un consejero de Canaco, el cual se vio envuelto en un lamentable hecho en el cual queda su negocio, todo su interior, todos sus inventarios quedan totalmente perdidos. Sí es una cuestión lamentable, hemos estado en contacto con él desde las primeras horas de que pasó esa situación. De parte de él agradeciendo a todas las instituciones de emergencias, principalmente a bomberos por su pronto actuar, si no se hubiera visto en peores consecuencias”, dijo.

Y confirmó que fue una pérdida total de las mercancías . “Pérdida total en los inventarios, tienen que hacer los peritajes necesarios para revisar cuál es su situación estructuralmente del edificio (...) Tengo entendido que no estaba asegurada ni la mercancía ni la estructura, realmente eso es algo que va le va a tocar absorber a él”, indicó.

Por lo que convocó a quienes puedan, a apoyar, ya que se estima que las pérdidas fueron millonarias. “No hay mejor persona que podamos ayudar en estas cuestiones a un duranguense que otro duranguense y es donde debemos de mostrar la unidad como empresarios y como comunidad”, complementó.