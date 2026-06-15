'¡Fuera Fermachem!', ciudadanos rechazan planta en Lerdo, Durango

Al grito de “¡Fuera Fermachem!”, integrantes de la sociedad civil organizada, ambientalistas y activistas realizaron una marcha y manifestación para rechazar la planta petroquímica de amoniaco que se instalará en Sapioris, Lerdo, Durango.

De acuerdo con los argumentos de los manifestantes, el rechazo se debe a que consideran falsa la afirmación de que la planta no provocará daños ambientales, ya que su operación requiere un uso excesivo de agua y generará desechos contaminantes, incluido el propio amoniaco.

Señalan que las autoridades han manifestado que no se utilizará agua de pozos ni de los mantos acuíferos cercanos; sin embargo, aseguran que esto es falso, pues el líquido es necesario para el funcionamiento de las torres de enfriamiento.

Estas torres, afirman, consumirán grandes cantidades de agua que deberán extraerse de los mantos acuíferos, para posteriormente contaminarla hasta generar residuos sólidos con altas concentraciones de reactivos, los cuales tendrán que ser desechados en algún lugar.

Aseguran que l legará un momento en que el agua de la región se encuentre totalmente contaminada , lo que afectará a toda la población, sin importar su condición económica. Por ello, consideran que la única solución es proteger el agua del río y el Cañón de Fernández.

Piden que el proyecto salga del municipio, ya que los habitantes no quieren una planta de amoniaco y consideran que, más allá de la inversión que pudiera generar, terminarán pagando las consecuencias con su salud.

Los manifestantes llegaron al punto de encuentro en la Presidencia Municipal, donde con pancartas y consignas solicitaron a las autoridades dar marcha atrás al proyecto.

ANTECEDENTE

Fue el pasado 8 de junio cuando se colocó la primera piedra de la petroquímica de amoniaco Fermachem.

Detallan que el daño ambiental podría ser considerable debido a que la planta se ubicará cerca del Cañón de Fernández, único sitio Ramsar de la región y un humedal protegido internacionalmente, además de los posibles impactos al río Nazas.