¿De cuánto sería la multa para el funcionario federal que fue sorprendido ebrio en Durango?

Luego de que un funcionario federal fuera sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y a bordo de un vehículo oficial durante un operativo realizado en la ciudad de Durango, una de las interrogantes que surge es cuánto podría representar económicamente la infracción cometida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre, cuando el conductor, un hombre de aproximadamente 30 años de edad y residente del Estado de México, fue detectado en un punto de revisión instalado sobre el bulevar Domingo Arrieta, a la altura de González de la Vega.

De acuerdo con la información disponible, al hombre se le realizó el examen correspondiente, cuyo resultado habría determinado un segundo grado de ebriedad.

Además, circulaba en una camioneta Ford F-150 de color blanco, rotulada como vehículo perteneciente a la Secretaría de Agricultura, misma que fue retirada del lugar mediante una grúa y trasladada al corralón.

¿Cuánto cuesta una multa por segundo grado de ebriedad en Durango?

Para este 2026, las sanciones relacionadas con conducir después de consumir alcohol registraron un incremento considerable en el municipio de Durango.

En el caso específico del segundo grado de ebriedad, la multa quedó establecida en 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Tomando como referencia el valor utilizado para las infracciones municipales durante este año, la cantidad asciende a 17 mil 595 pesos.

La cifra es considerablemente superior a la establecida durante 2025, cuando esta misma conducta contemplaba una sanción equivalente a 60 UMA y representaba aproximadamente 6 mil 804 pesos.

De esta manera, y tomando en cuenta el grado de ebriedad señalado en el reporte del operativo, esa sería la cantidad correspondiente a la infracción relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol.

No sería el único gasto relacionado con la infracción

Además del monto de la multa, la reglamentación municipal contempla que cuando un vehículo es retirado de circulación por este tipo de infracciones puede ser trasladado mediante grúa a un depósito o corralón autorizado .

Los gastos generados por el traslado y resguardo de la unidad deben ser cubiertos antes de que el vehículo pueda ser entregado, por lo que el costo final puede superar los 17 mil 595 pesos correspondientes únicamente a la sanción por segundo grado de ebriedad.

En este caso particular, la camioneta oficial fue remolcada después de la intervención de los agentes, por lo que también existirían los costos correspondientes al servicio de grúa y la permanencia de la unidad en el depósito, según el tiempo que permanezca bajo resguardo.