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OPERATIVO DURANGO

Gabinete de Seguridad confirma aseguramiento de arsenal y vehículos en operativo de Durango

Tras las movilizaciones en la entidad duranguense, el informe federal reveló un importante decomiso.

Gabinete de Seguridad confirma aseguramiento de arsenal y vehículos en operativo de Durango

Gabinete de Seguridad confirma aseguramiento de arsenal y vehículos en operativo de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un arsenal compuesto por armas de alto poder, miles de cartuchos, equipo táctico y vehículos fue asegurado en Durango como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizadas el 17 de junio en distintas entidades del país.

De acuerdo con el informe oficial, en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes lograron el aseguramiento de un fusil Barrett, ocho ametralladoras, 22 armas largas, tres armas cortas, además de dos lanzagranadas y un aditamento para este tipo de armamento.

El decomiso incluyó además mil 174 cargadores, 36 mil 488 cartuchos útiles, diversas dosis de droga, 59 cascos, 10 chalecos tácticos, ocho placas balísticas, seis vehículos y una cuatrimoto. Las autoridades no detallaron el municipio donde se realizó la intervención ni si hubo personas detenidas.

Este aseguramiento forma parte de una serie de operativos desplegados en nueve estados del país, enfocados en el combate al crimen organizado, tráfico de armas y narcomenudeo. Hasta el momento, las corporaciones federales mantienen bajo resguardo el material decomisado para integrarlo a las investigaciones correspondientes.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: operativos Durango aseguramiento armas armas, vehículos, aseguramiento, arsenal

               

                
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