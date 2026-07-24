Gabinete de Seguridad confirma captura de 'El Kado', principal operador de los Arellano Félix

El Gabinete de Seguridad informó la captura de Héctor Manuel "N", "El Kado" o "Ka2ador" , identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores regionales del Cártel de los Arellano Félix.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), luego del intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos que permitió ubicar la movilidad del presunto delincuente.

¿Cómo fue la detención de "El Kado"?

Fuerzas federales desplegaron un operativo en el municipio de Valladolid, en el estado de Yucatán, donde localizaron a Héctor Manuel “N”, principal operador regional del Cártel de los Arellano Félix.

Luego de confirmar su identidad, los agentes procedieron a detenerlo sin que se informara de enfrentamientos durante la intervención.

¿De qué está acusado "El Kado"?

El reporte señala a ‘El Kado’ como uno de los principales líderes de una organización criminal vinculada con el trasiego de drogas y la extorsión en Baja California.

De igual forma, reportes del Grupo de Coordinación de Baja California lo ubican también como responsable de un grupo dedicado al robo de enervantes y al control territorial en los municipios de Tijuana y Ensenada.

"El Kado" es considerado sucesor de "El Flaquito"

También se informó, de manera extraoficial, que el detenido era considerado uno de los sucesores de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias "El Flaquito" , y que enfrenta una investigación federal por homicidio.

Su situación jurídica será atendida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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