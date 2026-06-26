Gabinete de Seguridad confirma captura del 'Güero Pink' y un exdirector de Seguridad Pública

La mañana de este viernes 26 de junio, el Gabinete de Seguridad ofreció un informe en el que confirmó la captura del "Güero Pink" y de un exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

¿Quiénes son los detenidos?

Las autoridades federales detallaron en sus redes sociales que Misael "N", alias "Güero Pink", está identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur de Sinaloa , además de que se le relaciona con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en esa entidad.

En el caso de Hilario "N", se informó que se trata de un exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, en el mismo estado.

Foto: Gabinete de Seguridad

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Operativo logra captura de un líder relevante

El Gabinete de Seguridad también dio a conocer que durante este importante operativo se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga.

De igual forma, agregó que con este tipo de acciones se debilita a los grupos generadores de violencia y se avanza en la construcción de la paz en Sinaloa.

Cabe destacar que participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.