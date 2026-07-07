Gabinete de Seguridad confirma detenciones tras emboscada con un marino muerto y 10 abatidos

Luego de que personal naval sufriera una emboscada con artefactos explosivos improvisados , por presuntos integrantes de un grupo delictivo del estado de Sinaloa, el Gabinete de Seguridad informó que los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres personas, además de asegurar armas, municiones y equipo táctico.

Hecho

La agresión ocurrió mientras el personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas de la comunidad de San Marcos, Mazatlán, como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias.

Como resultado del ataque, tres elementos navales resultaron heridos y uno perdió la vida mientras recibía atención médica , a causa de las lesiones ocasionadas durante la agresión.

Los elementos navales heridos se encuentran recibiendo atención médica, dos de ellos fuera de peligro y uno en estado de gravedad.

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Elementos repelen ataque en El Rosario y abaten a 10 agresores

Tras el ataque sufrido por sus compañeros, el personal de la Marina en coordinación con SSPC implementó acciones para reforzar la seguridad en la región, mismas que los llevaron a repeler una agresión en el municipio El Rosario, donde 10 agresores perdieron la vida.

Asimismo, se reportó la detención de tres hombres vinculados con un grupo delictivo, a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico , quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Marina lamenta muerte de su elemento

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, se solidarizó con los familiares, compañeros de armas y seres queridos del elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

De igual forma, expresó sus más sentidas condolencias y el reconocimiento institucional por su entrega, valor y compromiso al servicio de la nación.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso con la ciudadanía de efectuar operaciones en estricto apego al marco jurídico vigente, para contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa.