¿Qué sabemos del ataque armado en Mazatlán que dejó a un marino muerto y 10 abatidos?

Un ataque dirigido a las autoridades generó una confrontación violenta entre ambas partes, dejando a varios heridos en el proceso. A continuación te compartimos lo que se sabe del suceso hasta el momento.

¿A qué se debió el ataque?

Un ataque armado tuvo lugar en las inmediaciones de la presa Picachos, ubicada en las cercanías de la comunidad San Marcos en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, esto mientras realizaban recorridos de vigilancia durante la tarde del día sábado 04 de julio del presente año.

Según la información compartida por la Secretaría de Marina (Semar), se ejercían acciones de sondeo en ríos y presas cercanas, con el fin de detectar zonas con posible riesgo de desborde durante la temporada de lluvias, para así alertar a la población y evitar afectaciones mayores.

No obstante, mientras se hacían estas labores, los elementos de la Marina fueron agredidos a balazos por un grupo de ciudadanos armados que abrieron fuego contra ellos, empezando así un enfrentamiento entre ambas partes.

Te puede interesar: 'Militares en Durango, tras amenazas a la Guardia Nacional'.

¿Cuál fue el resultado de la agresión?

En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los cuerpos de la marina lograron abatir a siete de los implicados en el ataque, mientras que tres fueron arrestados en el lugar. Los detenidos fueron identificados como José Luis ‘U’ y Yahir ‘A’, ambos procedentes del Estado de México, además de un tercero de nombre Steven Alberto ‘C’, proveniente de Colombia.

Derivado de la agresión, cuatro elementos resultaron heridos en medio del fuego cruzado, los cuales fueron trasladados inmediatamente al Hospital Villa Unión. A pesar de la atención médica recibida por la gravedad de las heridas, uno de los lesionados fue declarado muerto, mientras que los demás fueron reportados como estables.

Como parte de las acciones preventivas tomadas a raíz de este hecho, se desplegaron varias unidades de apoyo en las comunidades de Agua Verde, Cajón Ojo de Agua No. 2 y Chametla para brindar mayor seguridad y reforzar el operativo de la zona.