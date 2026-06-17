Vinculan a detenido con arsenal en periférico de Durango, tras enfrentamiento en Praxedis

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jesús, quien fue detenido por elementos de la Defensa en la carretera Durango-Mezquital, en posesión de un importante arsenal y diversos aditamentos de uso bélico.

De acuerdo con la información oficial, el arresto se registró el jueves 11 de junio, un día después del enfrentamiento ocurrido en la localidad de La Loma de Praxedis, en el municipio de Durango, hecho que generó una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad en la zona.

Durante la detención, al imputado le fueron aseguradas nueve armas de fuego, de las cuales tres contaban con aditamento para lanzagranadas; además, se localizaron 12 granadas, 43 cargadores, mil 146 cartuchos útiles, un vehículo, fornituras, chalecos y un contenedor.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público de la Federación en Durango, presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, la cual determinó vincular a proceso al detenido por su probable responsabilidad en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que Jesús permanecerá recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 7, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la representación social federal continuará con las diligencias correspondientes.

Conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.