Ganaderos contradicen al Gobernador: en Durango sí hay extorsiones

Manuel Núñez Carrillo, director de la empresa Pa’Lante México, refutó en una entrevista en Código Magenta, las declaraciones del gobernador de Durango, Esteban Villegas, sobre el fin de las extorsiones a los ganaderos en el estado.

Durante la entrevista del jueves pasado, con Rodrigo Carbajal, el empresario se refirió a las declaraciones que el mandatario estatal habría hecho el pasado 1 de julio, en el mismo espacio, asegurando que el problema solo se había detenido por un tiempo, pero que ya se estaban cometiendo delitos de nuevo, a pesar de las denuncias públicas.

Además, denunció amenazas y colusión de las autoridades de diferentes órdenes, como las policías municipales, quienes en algunas zonas del estado avisan a los delincuentes y retienen las cargas a cambio de dinero, además de que las autoridades estatales no atienden las llamadas de auxilio, a diferencia de la Guardia Nacional.

Núñez Carrillo calificó de lamentables las declaraciones de Villegas Villarreal sobre no dejar que otros grupos delincuenciales entraran al estado, porque pareciera decir indirectamente “que en Durango nos conviene que solo este uno, cuando lo que nos conviene es que, como México, no esté ninguno”.

Aquí un resumen de ambas entrevistas, en Código Magenta, donde se contrastan las declaraciones del empresario ganadero y del mandatario estatal sobre el caso: