'Tacos de Carnitas Don Raúl' revela que cerraron por sufrir amenazas, ¿qué se sabe del hecho?

Recientemente, El Siglo de Durango informó sobre el cierre de un negocio ubicado en la ciudad de Durango, un establecimiento que duró 41 años con sus puertas abiertas y que, se vio obligado a cerrar temporalmente; luego de un par de semanas de esta decisión, de nuevo "Tacos de Carnitas Don Raúl" lanzó un comunicado y reveló que, las amenazas y extorsiones, los orilló a bajar las cortinas.

Anunciaron cierre a principios de junio

A principios del mes de junio, en las redes sociales de este negocio, se informó que habrían de cerrar sus puertas, hecho que consternó a clientes y amigos, pues durante más de cuatro décadas, este espacio logró ganarse la confianza de cientos de duranguenses.

"Por causas ajenas a nuestra voluntad, este establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indefinido. Agradecemos profundamente su confianza, preferencia y apoyo durante estos 41 años de servicio. Ha sido un honor servirles a lo largo de estos 41 años. Esperamos que esta situación pueda resolverse y tener la oportunidad de verlos nuevamente", informaron en sus redes el pasado 9 de junio.

Las reacciones por esta inesperada noticia no se hicieron esperar, y muchos de sus seguidores comentaron la publicación.

"Ha sido más que un negocio; ha sido el esfuerzo, la dedicación y el sueño de toda una vida", "Eran nuestros preferidos", "Y ahora donde comeré mis tacos de carnitas", "Vivo en ciudad Juárez y siempre que visito mi duranguito bello era mi lugar preferido de ir a comer y compraba varios kilos para cuando regresaba a Juárez ojalá cuando regrese ya estén otra vez" , se lee.

Se acabó junio y no recibieron respuesta

Tras unas semanas de haber cerrado este establecimiento, a través de Facebook, los propietarios revelaron la verdadera causa que los obligó a bajar sus cortinas, y aunque, en los últimos días se ha informado de otros negocios que han cerrado por la crisis económica en la ciudad, Tacos de Carnitas Don Raúl informó que en su caso, no es por esa razón.

"Queremos agradecer profundamente a todos nuestros clientes por sus mensajes de apoyo y solidaridad durante estos momentos difíciles. También queremos dejar en claro que el cierre de nuestro negocio no se debe a falta de ganas de trabajar", afirmaron.

La negociación rompió el silencio y reveló la verdadera causa del cierre y detallaron que fueron objeto de amenazas e intimidaciones.

"La realidad es que hemos sido objeto de amenazas e intimidaciones con el fin de exigirnos una fuerte cantidad de dinero", confirmaron.

Destacaron que, pese a que interpusieron las denuncias correspondientes, no hubo una respuesta de la autoridad.

"Hemos buscado ayuda por las vías correspondientes, pero hasta el momento no hemos recibido la atención que necesitamos", detallaron.

Tacos de Carnitas Don Raúl aprovechó este nuevo comunicado para hacer un llamado a la sociedad para que el mensaje fuera difundido, hacer presión y las autoridades pudieran tomar cartas en el asunto y así garantizar su seguridad y la de sus clientes.

Esta revelación ha hecho estallar las redes, con nuevos comentarios de apoyo para los propietarios de la negociación y con comentarios negativos en contra de la autoridad por su nulo trabajo.