Gente Fina Chicago presenta nuevo 'drop' de ropa con identidad mexicana

La marca Gente Fina Chicago, proyecto de moda con presencia entre Chicago y Durango, volvió a llamar la atención con un nuevo “drop” de ropa y accesorios que mantiene una de las principales características de la firma: combinar la cultura mexicoamericana, el diseño urbano y referencias directas a la comunidad latina de Chicago.

Las nuevas piezas fueron presentadas recientemente a través de redes sociales en una colaboración con Aldair Dosmil, mostrando playeras en blanco y negro con diseños gráficos que recuperan elementos religiosos, lettering de estilo callejero y mensajes relacionados con la ciudad .

Entre las prendas aparece una camiseta blanca con la frase “Till Chicago Ends”, además de diseños negros con la identidad de Gente Fina y elementos visuales como manos en oración y un rosario.

El lanzamiento se suma a una trayectoria en la que la firma ha buscado trascender el concepto tradicional de streetwear para convertir sus prendas en una representación de la experiencia mexicano-estadounidense.

De Chicago a Durango

Gente Fina fue fundada en Chicago en 2018 por Emmanuel “Manny” Cabrera, diseñador que ha utilizado sus raíces duranguenses y su experiencia como mexicano-estadounidense como inspiración para diferentes colecciones .

La propia escena cultural de Chicago ha colocado a la firma como una propuesta que mezcla identidad mexicana, referencias locales y moda urbana.

Playeras, diseño gráfico y colaboraciones

En las imágenes del lanzamiento más reciente pueden observarse diferentes camisetas que conservan una estética urbana. Una de ellas incluye la frase “Till Chicago Ends” con trazos tipo graffiti y un corazón rojo , mientras que otra incorpora el nombre de Gente Fina con una tipografía más agresiva acompañada de “*2000”.

Otra de las piezas mostradas presenta en la espalda unas manos en posición de oración, un rosario azul y detalles gráficos sobre una camiseta negra, una combinación que recupera símbolos fácilmente reconocibles dentro de la cultura mexicana y latina.

Parte de estas prendas fueron anunciadas en cantidades limitadas durante una actividad realizada en Little Village, Chicago, en colaboración con Sentido y Carnitas Uruapan. Precisamente esta zona de la ciudad ha funcionado como uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad mexicana y fue escenario de una celebración vinculada con las fiestas de Independencia de México.

La colaboración con Aldair Dosmil tampoco es completamente nueva para Gente Fina. Desde años anteriores, Cabrera ha apostado por trabajar con otros artistas latinos y generar espacios donde moda, pintura, fotografía y música puedan convivir dentro del mismo proyecto creativo.

Los accesorios se han convertido en parte fundamental

Además de las playeras, la marca ha desarrollado una línea de accesorios que mantiene su filosofía de producir piezas diferentes a las que pueden encontrarse en cadenas comerciales.

Entre los artículos disponibles aparecen las Trucker Totes, bolsas fabricadas con correas utilizadas previamente en camiones. La marca señala que cada una es una pieza única, cuenta con garantía de por vida y conserva la resistencia del material industrial original.

Otro de sus diseños es el Chelsea NYFW24 Handbag, un bolso presentado alrededor de su participación en New York Fashion Week y elaborado en piel vegana. Este modelo también aparece con un precio de 100 dólares dentro de la tienda digital de la firma.

Las bolsas han tenido buena respuesta entre sus seguidores. En una publicación reciente, Gente Fina informó que sus “trucker purses” se habían agotado y anticipó la producción de nuevas unidades.

Representación de la comunidad latina

El nuevo lanzamiento llega mientras la marca continúa ganando espacios dentro de la escena cultural de Chicago. Durante 2026, incluso fue anunciada como una de las firmas invitadas para instalar un “pop-up” exclusivo de mercancía en Michelada Fest , donde fue presentada como una marca basada tanto en Chicago como en Durango.

Más allá de las prendas, el proyecto de Gente Fina se ha construido alrededor de una idea constante: utilizar la moda como una forma de hablar sobre origen, comunidad e identidad.

Con camisetas que hacen referencia directa a Chicago, accesorios confeccionados a partir de materiales reutilizados y colaboraciones con artistas latinos, la firma continúa desarrollando una propuesta que conecta dos lugares fundamentales en su historia: las calles de Chicago y las raíces familiares en Durango.