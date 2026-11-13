Gobernador cambia otra vez postura sobre monumento a Villa; abre posibilidad de dejarlo en Durango

De calificar como un chisme la posibilidad de retirar el monumento ecuestre de Francisco Villa, a confirmar que sería trasladado a San Juan del Río y ahora plantear que podría quedarse en Durango, el gobernador Esteban Villegas Villarreal volvió a modificar su postura sobre el destino de la escultura, luego de la inconformidad que provocó su anuncio entre ciudadanos y representantes de la sociedad civil.

Lo que inicialmente fue descartado por el mandatario terminó por convertirse en un proyecto de reubicación que él mismo confirmó. Sin embargo, después de las críticas, los pronunciamientos en redes sociales y las acciones emprendidas por la Fundación Francisco Montoya de la Cruz para defender la permanencia de la obra, ahora aseguró que no pretende confrontarse con la ciudadanía y que, si la población quiere que el monumento permanezca en la capital, así será.

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¿Qué declaró?

En su más reciente declaración, Villegas Villarreal dejó abierta la posibilidad de conservarlo en su ubicación actual, trasladarlo a otro punto del bulevar Francisco Villa o llevarlo a otro sitio, aunque señaló que primero consultará a especialistas, entre ellos el escultor duranguense Guillermo Salazar.

“Ya tomaremos entre todos una decisión si la dejamos ahí donde está, vamos a ver qué nos dice también el escultor de lo complejo que puede ser moverla y hacia dónde moverla”, expresó.

El mandatario sostuvo que la intención no es entrar en una confrontación por el destino de la escultura, realizada por el célebre escultor duranguense Francisco Montoya de la Cruz e inaugurada en 1976, y aseguró que su interés es atender el deterioro que presenta. Incluso mencionó que, si finalmente se decide no moverla, podría realizar otra escultura en San Juan del Río.

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Advierten riesgos de traslado

A la controversia por su posible reubicación se suman las advertencias del escultor Guillermo Salazar, quien en entrevista explicó que la obra presenta daños importantes tanto en su estructura interna como en el recubrimiento de bronce, por lo que cualquier movimiento sin una intervención previa podría ocasionar consecuencias graves.

Salazar detalló que la escultura, de aproximadamente 12 toneladas, tiene fracturas en distintas partes, entre ellas una mano y el vientre del caballo. Además, señaló que la base se encuentra deteriorada y que fueron arrancados elementos como las espuelas y los componentes de los estribos.

El artista advirtió que moverla en su estado actual sería peligroso, debido a que algunas de las fisuras comprometen su estabilidad. Por ello, consideró indispensable realizar primero una restauración integral, revisar la estructura interna y efectuar los trabajos de soldadura especializados que requiere el bronce.

“Los movimientos que se pretenden hacer, en primer lugar, hay que reparar. Hacerle una restauración general, tanto en el interior del caballo, en la estructura interna como en el exterior. Porque está muy fisurada”, advirtió.

Explicó que no se trata de una maniobra sencilla, pues el peso de la obra y las condiciones de su estructura exigen amarres precisos y personal con experiencia en el manejo de esculturas monumentales. De lo contrario, podría producirse un accidente o agravarse las fracturas existentes.

“Si no saben hacer amarres para sacar la escultura, es peligroso, porque son muchas toneladas las que pesa”, señaló, al insistir en que se requiere personal experimentado para evitar daños mayores.

El escultor también indicó que las opiniones sobre el traslado deben partir de una evaluación técnica, pues, según manifestó, pocas personas conocen realmente las condiciones de la pieza y han revisado directamente sus daños. Incluso aseguró que ya realizó un análisis de su estado y que la base se encuentra destrozada.

¿Qué pasará con la escultura?

Ante estas observaciones, el gobernador aseguró que solicitará a la Secretaría de Cultura que se encargue de establecer contacto con Salazar y revise qué trabajos se necesitan para reparar la escultura, al reconocer que las fracturas podrían continuar agravándose si no se atienden.

Aunque Villegas Villarreal sostuvo que durante años la obra permaneció en un sitio poco visible, vandalizada y sin recibir atención, también cuestionó que las manifestaciones en su defensa surgieran hasta que anunció su intención de trasladarla.

“Hoy salen a defenderla, que está bien, pero no nos vamos a pelear por eso”, declaró.

Por ahora, el destino del monumento permanece sin una resolución definitiva. Aunque el gobernador abrió la posibilidad de dejarlo en Durango, su declaración no representa todavía un anuncio oficial que garantice la permanencia de la escultura ni existe una determinación formal que descarte su traslado, además queda abierta la posibilidad de que vuelva a modificar su decisión sobre el futuro del monumento a Francisco Villa.