Fundación Montoya de la Cruz entrega carta al Ayuntamiento; piden fijar postura sobre monumento

La inconformidad por la decisión del Gobierno del Estado de Durango de retirar y construir un nuevo monumento ecuestre de Francisco Villa llegó este jueves a Cabildo, donde integrantes de la Fundación Francisco Montoya de la Cruz acudieron para entregar una carta dirigida al Gobierno Municipal, en la que solicitan que el Ayuntamiento fije una postura ante la intervención de una de las esculturas más representativas de la ciudad, realizada por el maestro Francisco Montoya de la Cruz.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, expone la inconformidad de la Fundación ante la reubicación de la obra y cuestiona tanto la decisión estatal como la responsabilidad del Municipio en el cuidado del patrimonio escultórico. La organización considera que la pieza no es solamente un elemento ornamental, sino una creación artística que, por su historia y permanencia en el espacio público, forma parte de la identidad y la memoria colectiva de los duranguenses.

Te podría interesar: Familia Montoya convoca a manifestación frente al gobierno municipal por monumento de Francisco Villa

Cuestionan cuidado de patrimonio

Uno de los principales señalamientos de la carta se dirige a la falta de registros, inventarios, mantenimiento y protección de los bienes artísticos que se encuentran bajo resguardo municipal. La Fundación advierte que existen antecedentes de desaparición de esculturas, robos, daños y actos vandálicos, sin que, a su consideración, las autoridades hayan ofrecido explicaciones suficientes sobre estos acontecimientos.

Asimismo, el escrito hace referencia a las atribuciones legales del Ayuntamiento en materia de conservación patrimonial y menciona la posibilidad de solicitar el auxilio de las autoridades federales, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para proteger zonas y monumentos de valor histórico y artístico. Incluso cita el artículo 12 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, relativo a la actuación de las autoridades municipales en casos urgentes para solicitar la suspensión parcial de obras.

Quizá te interese: Fundación Francisco Montoya inicia acciones legales y resistencia para defender Monumento a Villa

Otro de los argumentos expuestos es que la escultura ecuestre de Francisco Villa lleva aproximadamente 25 años integrada al espacio donde actualmente se encuentra, por lo que su presencia ha generado una relación con el entorno urbano.

Piden una postura clara

Francisco Rugo Montoya Burciaga, hijo del escultor Francisco Montoya de la Cruz y presidente de la Fundación, explicó que la entrega de la carta busca obtener una respuesta directa del Gobierno Municipal sobre el destino de la obra y su responsabilidad en la protección de las esculturas de la ciudad.

"Simplemente y sencillamente, lo que se pide es que se manifieste cuál es su posición. El municipio tiene el resguardo de todos los bustos y esculturas de la ciudad", expresó.

El representante de la Fundación cuestionó que, pese al valor histórico y artístico de la pieza, las autoridades estatales mantengan su determinación de retirarla. Consideró que se trata de una decisión unilateral en la que no se ha tomado suficientemente en cuenta el significado que tiene para los duranguenses.

"Las autoridades están dispuestas a hacer lo que quieren, con su poder e intransigencia, deshacerse de una figura que es emblemática para la ciudadanía", manifestó.

También expresó extrañeza ante la falta de pronunciamiento de la hoy Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías, institución vinculada con el legado del maestro Montoya y cuyos talleres participaron en la fundición de las imágenes escultóricas. Para la familia, resulta significativo que una institución relacionada directamente con la trayectoria del artista no haya fijado una posición ante esta situación.

Exigencia de conservación y respeto

En relación con los señalamientos incluidos en la carta, Montoya Burciaga insistió en que la preocupación de la familia no se limita a la permanencia del monumento ecuestre, sino que también abarca las condiciones generales de conservación del patrimonio artístico municipal.

Recordó que se han registrado robos y actos vandálicos contra otras esculturas, sin que exista, desde su perspectiva, un control adecuado sobre estos bienes.

Finalmente, aclaró que no pretenden generar una confrontación con las autoridades. "Como familia, no buscamos polémica, buscamos una actitud vertical, que beneficie a toda la ciudadanía, porque esto fue una toma de decisión muy unilateral", señaló.

Montoya Burciaga aseguró que la Fundación continuará dialogando con distintos sectores y defendiendo su postura, independientemente de la respuesta de las autoridades.