El regreso a Vice City ya tiene su primer récord. Millones de personas se conectaron para ver las primeras partidas de Grand Theft Auto VI, mientras que en PlayStation hubo problemas de conexión antes y después de que el juego se desbloqueara en Estados Unidos.

Rockstar Games y Take-Two confirmaron el lanzamiento mundial este jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El acceso se habilitó por regiones y comenzó el miércoles 18, hora de Durango, con Nueva Zelanda entre los primeros mercados en entrar al juego.

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Estiman 19.1 millones de copias vendidas

La firma de análisis Sensor Tower estimó que GTA VI ya sumaba 19.1 millones de copias vendidas al corte de la mañana del jueves, con un valor de unos 1,840 millones de dólares, según Reuters. El cálculo incluye preventas y Take-Two todavía no ha publicado su propio balance. Tampoco se han divulgado cifras oficiales de descargas completadas ni de jugadores activos o simultáneos.

En 2013, Take-Two calculó que GTA V superó los 800 millones de dólares en ventas al público en sus primeras 24 horas, sin contar Japón y Brasil, donde todavía no se estrenaba. La cifra de GTA VI rebasa ese monto, aunque la comparación es provisional porque los dos cortes cubren periodos y mercados distintos y provienen de fuentes diferentes.

Casi ocho millones vieron el estreno en directo

Streams Charts registró un pico de 7.91 millones de espectadores simultáneos entre Twitch, YouTube y Kick, el mayor para un estreno de videojuegos en su registro. El récord anterior correspondía al debut de la beta cerrada de Valorant, con 1.74 millones. En Twitch, la categoría de GTA VI rondó por sí sola los 3.3 millones de espectadores.

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PlayStation reportó fallas y Xbox no registró una caída similar

El miércoles 18, Sony avisó que algunos usuarios podían tener dificultades para abrir juegos y aplicaciones o usar funciones en línea. En Downdetector se acumularon cientos de reportes, entre ellos problemas para iniciar sesión y conectarse a partidas multijugador. Según Axios, la página de estado de PlayStation Network daba por resuelta la incidencia hacia las 13:30 horas de Durango.

HUDWire documentó un segundo aviso en el apartado de juegos y funciones sociales de PlayStation Network en América, alrededor de las 23:33 del miércoles, hora de Durango, que desapareció cerca de la medianoche. A las 00:16 del jueves, el medio tampoco encontró incidencias activas en el servicio de Xbox. Sony no atribuyó las fallas al estreno de GTA VI.

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¿De dónde salieron los mil millones por ausentismo?

La cifra circulaba desde antes del estreno. PolitiFact rastreó su primera mención a un artículo de Cadena SER de julio de 2025, que hablaba de mil millones de dólares en productividad perdida sin publicar el cálculo. El artículo citaba al economista José García-Montalvo sobre el perfil de los jugadores que podrían faltar al trabajo, pero no le atribuía el monto ni mencionaba los 1.5 millones de ausencias que después circularon.

Un economista consultado por PolitiFact mostró cómo se podría llegar a una cifra similar: multiplicar 1.5 millones de personas por ocho horas de trabajo y unos 83.50 dólares de producción por hora en Estados Unidos. El resultado se acerca a los mil millones, pero depende de un número de ausencias sin respaldo en una encuesta representativa. Al corte del jueves por la mañana, tampoco había un recuento verificable de faltas laborales atribuibles al juego ni de cuánto habrían costado.

¿Ya jugaste GTA VI? Cuéntanos qué fue lo primero que hiciste al llegar a Vice City. ¿Te fuiste directo a la historia de Jason y Lucía o te perdiste recorriendo la ciudad? Eso sí, sin spoilers.