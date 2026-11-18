La espera está por terminar. Después de más de una década desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V, millones de jugadores se preparan para regresar a Vice City con la llegada de GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

El estreno está programado para este jueves 19 de noviembre y, aunque muchos usuarios ya comenzaron a descargarlo, todavía hay detalles importantes que deben revisar antes de poder jugar.

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Desde el espacio disponible en la consola hasta las versiones especiales, las bonificaciones y los paquetes adicionales, Rockstar Games ha dado a conocer información que podría resultar especialmente útil durante las últimas horas de preventa.

¿A qué hora se podrá jugar GTA VI en México?

Grand Theft Auto VI estará disponible a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el horario local de cada región.

Esto significa que los jugadores de Durango y de la zona centro de México podrán comenzar su aventura desde la medianoche del miércoles al jueves, siempre que tengan el videojuego descargado y listo para ejecutarse.

El lanzamiento será escalonado por zonas horarias, por lo que algunos países podrán acceder antes que otros.

¿Cuánto cuesta GTA VI en México?

En la tienda digital de PlayStation México aparecen dos versiones principales del videojuego:

Edición estándar: 1,378.45 pesos mexicanos.

Ultimate Edition: 1,723.28 pesos mexicanos.

La edición estándar incluye el videojuego completo, mientras que la Ultimate agrega una colección de vehículos, armas, accesorios y otros contenidos especiales que podrán descubrirse durante la historia.

Los precios pueden variar según la plataforma, la tienda y las promociones disponibles.

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¿Cuánto pesa GTA VI y cómo descargarlo?

Uno de los detalles más importantes es el tamaño de la instalación.

Rockstar Games informó que GTA VI puede requerir hasta 212 GB de almacenamiento, dependiendo de la consola.

La descarga anticipada comenzó el pasado 10 de noviembre para quienes realizaron su reserva digital, por lo que los archivos pueden instalarse antes del estreno.

Para prepararse, los jugadores deben ingresar a la biblioteca de su consola, localizar Grand Theft Auto VI y comprobar que la descarga esté completa.

También es recomendable mantener habilitadas las actualizaciones automáticas, revisar que exista suficiente espacio libre y contar con una conexión estable a Internet.

Aunque el videojuego ya esté instalado, no podrá ejecutarse antes de la hora oficial de lanzamiento.

¿En qué consolas estará disponible?

GTA VI llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Rockstar confirmó que el videojuego fue desarrollado para aprovechar las capacidades de esta generación de consolas, con una experiencia diseñada para funcionar a 30 cuadros por segundo.

En PlayStation 5 Pro contará con mejoras visuales adicionales, incluyendo mayor claridad de imagen y efectos avanzados de iluminación.

También podrá utilizarse mediante juego remoto y, en el ecosistema Xbox, a través de Xbox Cloud Gaming en dispositivos compatibles.

Por ahora, no existe una versión anunciada para PC ni una edición nativa para PlayStation 4 o Xbox One.

¿Qué paquetes extras se pueden conseguir antes del estreno?

Quienes compren GTA VI antes del 20 de noviembre podrán obtener el paquete Vintage Vice City, una colección de artículos inspirados en la época clásica de la ciudad.

Este contenido incluye un automóvil Vapid Stanier de 1955 con garaje, atuendos y peinados especiales, además de un diseño exclusivo para armas.

Las compras digitales elegibles también incluyen un mes de GTA+, servicio de suscripción que ofrece beneficios adicionales.

Sin embargo, es importante revisar las condiciones de esta promoción, ya que la membresía puede renovarse automáticamente después del periodo gratuito si no se cancela.

¿Qué incluye la Ultimate Edition?

La edición más completa incorpora contenido adicional que se desbloquea progresivamente durante la aventura de Jason y Lucía.

Entre sus extras destacan vehículos exclusivos como el Grotti Cheetah de 1995, variantes de armas, modificaciones especiales, tiendas de ropa, establecimientos de personalización, talleres y una colección de automóviles clásicos.

Los usuarios que compren inicialmente la edición estándar también podrán adquirir posteriormente la mejora Ultimate Edition, sin necesidad de volver a comprar el juego completo.

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Atención: la versión física no incluye disco

Una de las decisiones más llamativas de Rockstar es que las cajas comercializadas en tiendas físicas contienen un código para descargar el videojuego, en lugar de un disco.

Esto significa que incluso quienes compraron una caja deberán disponer de conexión a Internet y espacio suficiente para instalarlo.

Además, los códigos deben ser compatibles con la región de la cuenta utilizada, especialmente en PlayStation.

Últimas recomendaciones antes de regresar a Vice City

Con el lanzamiento a unas horas, lo más conveniente es comprobar que la precarga haya finalizado, mantener la consola actualizada y verificar que cualquier complemento adquirido aparezca correctamente asociado a la cuenta.

También conviene revisar las descargas pendientes y evitar eliminar archivos del juego, pues volver a descargar más de 200 GB podría representar varias horas de espera.

Grand Theft Auto VI contará inicialmente con una experiencia individual protagonizada por Jason y Lucía, quienes se verán involucrados en una conspiración criminal que se extiende por el estado ficticio de Leonida.

Después de 13 años, Vice City está lista para recibir nuevamente a millones de jugadores. Y para quienes llevan esperando desde 2013, quizá la recomendación más importante sea tener todo preparado antes de la medianoche.