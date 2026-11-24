El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco), Fernando Miguel Rosas Palafox, informó que ha habido un insistente acercamiento por parte de los trabajadores de Cerro de Mercado que están demandando el pago de salarios e indemnizaciones pendientes desde hace cuatro años, y que el lunes llevaron a cabo una manifestación al exterior de la empresa minera.

Sin embargo, reconoció que esta dependencia se ha involucrado poco en el conflicto, ya que se mantiene abierto el proceso legal.

“Realmente se han estado acercando mucho a Sedeco para tratar de ver cómo podemos apoyar nosotros a solucionar los problemas, a dar otro tipo de actividades, etcétera, etcétera. Pero es bien complejo como Gobierno del Estado meternos en medio de una situación que sigue, ahora sí que abierta legalmente”. “Entonces como Secretaría de Desarrollo Económico, damos acompañamiento, tenemos poco involucramiento. Ahí sería más con la Secretaría del Trabajo, que tradicionalmente nosotros nos involucramos como Gobierno del Estado cuando es algún perjuicio, pero ya cuando entran los sindicatos se va a la Federación”, manifestó.

Por lo que expuso que es un tema que en su mayoría se tendrá que atender en el ámbito federal.

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Cuatro años sin ingreso

Como El Siglo de Durango informó, extrabajadores de la unidad minera Cerro de Mercado se manifestaron la mañana del lunes en demanda del pago de salarios e indemnizaciones, con los que se ha incumplido desde hace casi cuatro años.

Y es que, a pesar de que ganaron el juicio, aseguran que la justicia federal ha detenido la ejecución de sentencias evitando el embargo y remate correspondientes para que los trabajadores puedan recibir su pago, por lo que inclusive cuestionaron el actuar de los jueces laborales federales por no ejecutar sentencias firmes, así como la falta de independencia judicial que les está afectando en este caso particular.