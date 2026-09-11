'Ha sido una gran travesía de retos', El Zocabón celebra 44 años de vida en Durango

En medio de una crisis económica que impacta a decenas de comercios,de los cuales varios no lograron salir adelante y cerraron sus puertas, un restaurante del primer cuadro de la ciudad de Durango celebró este jueves su 44.° aniversario.

Se trata del conocido restaurante El Zocabón, establecimiento que compartió el festejo a través de sus redes sociales.

"Nos congratula enormemente festejar nuestro aniversario número 44. Es un honor poder servir a la comunidad de Durango y contar con la preferencia de ustedes, nuestros queridos clientes", expresó la gerencia del restaurante.

Reconocieron que no ha sido un camino sencillo llegar hasta esta fecha: "Ha sido una gran travesía de retos, dificultades y metas logradas que hacen este viaje mucho más ligero al recibir un rostro de satisfacción, un gracias o una felicitación por nuestro menú o servicio".

Decenas de seguidores aprovecharon la publicación para felicitar al negocio.

Sin duda, esta es una noticia de alegra e inspira a emprendedores.

Muchos se han quedado en el camino

Restaurantes, tiendas y talleres, entre otros giros, han bajado sus cortinas en este 2026 debido a la crisis que aqueja a la ciudad. Las altas rentas de los locales, los compromisos fiscales y hasta una pandemia, son algunas de las constantes detrás de las razones que orillaron a los propietarios a cerrar sus negocios.