Durango

ANIVERSARIO

'Ha sido una gran travesía de retos', El Zocabón celebra 44 años de vida en Durango

El establecimiento compartió el festejo a través de sus redes sociales.

'Ha sido una gran travesía de retos', El Zocabón celebra 44 años de vida en Durango

'Ha sido una gran travesía de retos', El Zocabón celebra 44 años de vida en Durango

REDACCIÓN WEB
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En medio de una crisis económica que impacta a decenas de comercios,de los cuales varios no lograron salir adelante y cerraron sus puertas, un restaurante del primer cuadro de la ciudad de Durango celebró este jueves su 44.° aniversario.

Se trata del conocido restaurante El Zocabón, establecimiento que compartió el festejo a través de sus redes sociales.

"Nos congratula enormemente festejar nuestro aniversario número 44. Es un honor poder servir a la comunidad de Durango y contar con la preferencia de ustedes, nuestros queridos clientes", expresó la gerencia del restaurante.

Reconocieron que no ha sido un camino sencillo llegar hasta esta fecha: "Ha sido una gran travesía de retos, dificultades y metas logradas que hacen este viaje mucho más ligero al recibir un rostro de satisfacción, un gracias o una felicitación por nuestro menú o servicio".

Decenas de seguidores aprovecharon la publicación para felicitar al negocio.


Sin duda, esta es una noticia de alegra e inspira a emprendedores.


Muchos se han quedado en el camino


Restaurantes, tiendas y talleres, entre otros giros, han bajado sus cortinas en este 2026 debido a la crisis que aqueja a la ciudad. Las altas rentas de los locales, los compromisos fiscales y hasta una pandemia, son algunas de las constantes detrás de las razones que orillaron a los propietarios a cerrar sus negocios.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: cierre de negocios sido, Durango, gran, restaurante

               

                
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