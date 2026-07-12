¿Otro cierre en Durango? 'Nos fuimos': el mensaje que conocida tienda de botas deja en su local

La tendencia de negocios que cierran en Durango se mantiene a la alza, las razones varían, pero en su mayoría se ve reflejada en el poco circulante que hay en la capital, según lo que algunos dueños de estos lugares han dicho en sus comunicados.

Aunque en su mayoría son locales de comida o bebidas, hay otros que venden accesorios, ropa o calzado que también han decidido cerrar sus puertas, como parecería ser el caso de una conocida tienda de botas ubicada en una antigua plaza comercial.

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Un letrero en este lugar señala "Nos fuimos, para más info sobre mercancía en remate llamar", mientras la tienda se ve desalojada y cubierta por algunos hueles color negro y blanco al interior.

Hablamos de "Botas Rio", una popular tienda en la capital que permaneció por años en el local 44 de la Plaza Vizcaya , ubicada en la avenida 20 de Noviembre.

Este lugar por mucho tiempo fue uno de los preferidos para los duranguenses, encontrando gran variedad de artículos vaqueros.

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¿Cerró de manera definitiva?

Al consultar en Google sobre esta tienda, aparece que está cerrado de manera permanente , no obstante, no hay ningún comunicado oficial donde diga que esta tienda dejará de vender sus productos.

Incluso al preguntar a la tienda en sus redes sociales, aseguran que sí cerró el local -sin especificar las razones- sin embargo, la mercancía continúa vendiéndose a través de este medio y WhatsApp, pero también hay venta física.

Si necesitas comprar alguno de sus artículos, puedes enviarles un mensaje a través de Facebook "Botas Rio".