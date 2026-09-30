¿Habrá cambio de horario en Durango? Lo que debes saber antes de octubre

La llegada de octubre vuelve a poner sobre la mesa una duda que durante años formó parte del calendario: si será necesario atrasar el reloj. Para evitar confusiones con alarmas, citas y viajes, conviene revisar dónde sigue vigente el ajuste estacional y en qué fecha corresponde hacerlo.

Desde 2022, México eliminó el horario de verano en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, mantuvo excepciones en la frontera norte, por lo que las reglas no son iguales para todas las ciudades.

También te puede interesar: Otoño 2026: ¿cuándo comienza y traerá consigo días más fríos a Durango?

¿Se debe atrasar el reloj en Durango?

No. Durango conserva el horario de la Zona Centro durante todo el año y no forma parte de las localidades donde se aplica el horario estacional fronterizo.

Esto significa que en octubre de 2026 no será necesario adelantar ni atrasar los relojes en el estado. Tampoco habrá un ajuste en noviembre por el cierre del horario estacional de la frontera.

El cambio que antes se realizaba en buena parte del país durante el último domingo de octubre dejó de aplicarse con la eliminación del horario de verano. Por ello, las fechas de calendarios anteriores a la reforma ya no deben utilizarse como referencia para Durango.

¿Dónde y cuándo sí cambiará la hora?

La legislación mantiene el horario estacional en Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entre ellos se encuentran Juárez, Ojinaga, Acuña, Piedras Negras, Anáhuac, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

La ley establece que ese periodo termina a las 02:00 horas del primer domingo de noviembre. En el calendario de 2026, esa fecha corresponde al domingo 1 de noviembre, cuando las localidades sujetas al ajuste deberán atrasar una hora sus relojes.

También te puede interesar: ¿México tendrá un invierno más frío en 2026? Así afectará 'El Niño' a Durango

¿Por qué el celular podría mostrar una hora incorrecta?

El Centro Nacional de Metrología (Cenam) ha advertido que algunos programas y sistemas operativos no se actualizaron después de la eliminación del horario de verano en México. Esto puede provocar ajustes automáticos que ya no corresponden a la localidad donde se utiliza el dispositivo.

Si un teléfono, computadora o reloj cambia de hora inesperadamente, conviene revisar las actualizaciones del sistema, la zona horaria seleccionada y comparar la hora con la referencia oficial del Cenam.

Para quienes viajarán desde Durango a la frontera, también es recomendable confirmar la hora local del destino al organizar traslados, reservaciones o reuniones. Que Durango mantenga su horario no significa que todas las ciudades del país tengan la misma hora durante todo el año.