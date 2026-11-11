¿Habrá un apagón en México este 17 de noviembre? Qué es, de dónde surgió y qué dice la CFE

Entre pruebas de alertas, recomendaciones para preparar mochilas de emergencia y supuestas predicciones de Los Simpson, una nueva versión sobre un apagón mundial comenzó a circular. Esto es lo que se sabe.

Las recomendaciones para almacenar provisiones y los anuncios de pruebas de sistemas de emergencia han despertado dudas durante los últimos días. Ahora, una fecha concentra la atención en redes sociales: el martes 17 de noviembre de 2026.

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Publicaciones advierten que ese día podría registrarse un supuesto apagón mundial que dejaría a la población sin electricidad, internet y servicios bancarios durante 72 horas. Sin embargo, las afirmaciones mezclan acontecimientos distintos y no cuentan con respaldo oficial.

¿De dónde surgió la versión del apagón mundial?

Entre los contenidos utilizados para alimentar el rumor aparece una escena de Los Simpson, correspondiente al episodio It's a Blunderful Life, de la temporada 35.

La historia muestra a la familia recordando un gran apagón en Springfield. Lisa abre un diario en una página con la fecha del 17 de noviembre, detalle que algunos usuarios interpretaron como una supuesta predicción.

A esa escena se sumaron recomendaciones de preparación ante emergencias y el anuncio de una prueba de alertas en Estados Unidos. No obstante, la coincidencia de estos contenidos no demuestra que exista un plan para interrumpir el suministro eléctrico mundial.

Tampoco permite establecer quién difundió primero el rumor ni atribuirle un origen único.

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¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre?

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, conocida como FCC, anunció una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, en coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA.

El ejercicio está previsto para las 14:20 horas del este estadounidense, equivalentes a las 13:20 horas del centro de México, incluido Durango.

Su propósito es evaluar la transmisión de mensajes de emergencia mediante radiodifusoras, televisoras y otros proveedores participantes. El aviso indicará que se trata de una prueba y que la población no necesita realizar ninguna acción.

El ejercicio no contempla desconectar la electricidad en México ni suspender los servicios bancarios.

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¿Qué dice la CFE sobre los apagones?

Hasta la revisión realizada este 11 de noviembre, no se localizó un anuncio oficial de la Comisión Federal de Electricidad que confirme un apagón nacional para esa fecha.

La empresa sí publicó una advertencia el 3 de abril de 2026 sobre páginas que utilizan su nombre para difundir información alarmista, incluidos avisos falsos de apagones masivos.

En aquel comunicado explicó que los trabajos programados se realizan en puntos específicos y se informan oportunamente. Esa advertencia es un antecedente general, no una respuesta particular al rumor de noviembre.

Para aclarar dudas sobre el suministro, la CFE recomienda consultar sus canales oficiales o comunicarse al 071. Por ahora, no existe sustento para presentar el supuesto apagón del 17 de noviembre como un acontecimiento confirmado.