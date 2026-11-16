Habría duranguenses entre los 6 cuerpos hallados en terreno de Sinaloa

El pasado 8 de noviembre, el colectivo de madres buscadoras "Por las Voces sin Justicia" logró la ubicación de seis cuerpos en un terreno baldío sobre la carretera que conduce de Mazatlán hacia la sindicatura de Villa Unión; trasciende que entre las víctimas habría personas de origen duranguense.

Hallan seis cuerpos en Sinaloa

Un reporte anónimo a dicho colectivo alertó sobre la existencia de restos cerca de la caseta El Vainillo. Hasta ese punto se trasladó un equipo de personas que, luego de horas de labores, ubicó al menos seis cuerpos dispersos y sin sepultar.

Alejandra Carrizales, integrante del colectivo, aseguró en entrevista para el medio de comunicación Espejo que los cuerpos no se encontraban amontonados, sino dispersos a lo largo del terreno, situación que alargó las labores de búsqueda.

Durante la jornada también fueron localizados un chaleco táctico, municiones, cargadores y otros equipos; sin embargo, los reportes no precisaron a quién pertenecían estos objetos.

“Nosotros no buscamos culpables. Nosotros atendemos los reportes que nos llegan a través de nuestras páginas y el número de teléfono, y acudimos al llamado esperando que sea cualquiera de nuestros desaparecidos. En mi caso, yo busco a mi hermano desde hace 6 años", declaró.

Podría haber duranguenses entre los fallecidos

Se sabe que los seis cuerpos corresponden a personas del sexo masculino.

A ocho días del hallazgo, trasciende que entre las víctimas hay personas originarias de Durango. Aunque las identidades no se han divulgado de manera oficial, se sabe que en el lugar fue encontrada una credencial oficial a nombre de Juan "N", con domicilio en la colonia Jalisco de la capital duranguense.

Existe otra versión en la que se señala que entre los fallecidos hay un joven de nombre Eduardo, quien aparentemente tendría 19 años de edad, datos que también fueron recabados de una identificación.

Según fuentes, Eduardo "N" permanecía desaparecido desde junio de 2026 y fue visto por última ocasión en El Salto, Pueblo Nuevo, donde laboraba en la construcción de una cerca.

Se espera que sea la autoridad quien oficialice dicha información.