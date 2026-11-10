Justicia

DESAPARECIDOS

Buscan a Carolina y Sofía: desaparecieron en autobús en trayecto CDMX–Durango

Ambas mujeres se trasladaban en un autobús cuando aparentemente fueron privadas de su libertad.

Buscan a Carolina y Sofía: desaparecieron en autobús en trayecto CDMX–Durango

Buscan a Carolina y Sofía: desaparecieron en autobús en trayecto CDMX–Durango

REDACCIÓN WEB
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un par de jóvenes mujeres que viajaban en un autobús desde la Ciudad de México con destino a Durango desaparecieron este fin de semana.

Se trata de las jóvenes Carolina y Sofía, de 29 y 34 años de edad, respectivamente; la primera originaria de Durango y la segunda, psicóloga de profesión, con residencia en la capital del país.

Según las fuentes, el par de mujeres habría sido privado de su libertad mientras viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

Fue el pasado viernes 6 de noviembre cuando se tuvo el último contacto con Carolina y Sofía. Aproximadamente a las 14:00 horas se perdió comunicación con ambas en Fresnillo, Zacatecas. Desde ese momento, se desconoce su paradero.



Testigos del hecho creen que podrían ser víctimas de algún delito y desconocen si sus familiares están enterados.


Hasta este 10 de noviembre, no existe confirmación de la ubicación de ninguna de las dos.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DESAPARECIDOS Carolina, autobús, jóvenes, mujeres

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas