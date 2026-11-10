Buscan a Carolina y Sofía: desaparecieron en autobús en trayecto CDMX–Durango

Un par de jóvenes mujeres que viajaban en un autobús desde la Ciudad de México con destino a Durango desaparecieron este fin de semana.

Se trata de las jóvenes Carolina y Sofía, de 29 y 34 años de edad, respectivamente; la primera originaria de Durango y la segunda, psicóloga de profesión, con residencia en la capital del país.

Según las fuentes, el par de mujeres habría sido privado de su libertad mientras viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

Fue el pasado viernes 6 de noviembre cuando se tuvo el último contacto con Carolina y Sofía. Aproximadamente a las 14:00 horas se perdió comunicación con ambas en Fresnillo, Zacatecas. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Testigos del hecho creen que podrían ser víctimas de algún delito y desconocen si sus familiares están enterados.

Hasta este 10 de noviembre, no existe confirmación de la ubicación de ninguna de las dos.