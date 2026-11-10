Hallan a dos hermanos caminando solos en la madrugada por el Fidel Velázquez

Dos menores de edad fueron localizados durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, cuando deambulaban sin la compañía de un adulto por calles del fraccionamiento Fidel Velázquez I, en la ciudad de Durango, situación que provocó la intervención de elementos de la Policía Municipal para garantizar su resguardo.

Los pequeños fueron identificados únicamente con los nombres y tienen cinco y siete años, quienes se localizaron alrededor de las 02:00 horas sobre la calle Madereros, cerca de su cruce con Estucadores , donde una vecina se percató de que ambos se encontraban solos.

De acuerdo con el reporte policial, Janeth, de 41 años, había salido de su domicilio cuando observó a la niña llorando en plena calle, acompañada de su hermano. Ante esta situación, decidió llevarlos al interior de su vivienda para protegerlos y posteriormente realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Al lugar acudieron agentes preventivos, quienes recibieron a los dos menores y los trasladaron a la Estación Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde quedaron bajo resguardo del área de Trabajo Social.

Hasta el momento del reporte no se había establecido el paradero de sus familiares ni las circunstancias por las que ambos niños se encontraban solos durante la madrugada.