Hallan cuerpo en descomposición en los límites de Durango con Sinaloa

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado durante la mañana de este miércoles en una zona alejada del municipio de Pueblo Nuevo, cerca del camino que conduce hacia el estado de Sinaloa.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 09:00 horas en las inmediaciones del poblado Calaveras , situación que movilizó a personal investigador, peritos y corporaciones de seguridad hasta dicha comunidad.

Habitantes de la zona señalaron que el cadáver se encontraba aproximadamente a tres kilómetros de Calaveras, sobre una brecha ubicada a unos 50 metros del camino de terracería que conduce hacia La Rastra, comunidad perteneciente a El Rosario, Sinaloa.

Al llegar al sitio señalado, las autoridades encontraron a un hombre tendido boca arriba y sin vida. Debido al estado de descomposición que presentaba, en ese momento no fue posible establecer a simple vista cuánto tiempo tenía de haber fallecido.

El hombre vestía pantalón táctico de camuflaje, botas tácticas negras y una playera beige con camuflaje en las mangas. Durante la revisión realizada en el lugar, los peritos encontraron entre sus pertenencias una cartera.

En el interior había una credencial del Instituto Nacional Electoral a nombre de Rodrigo Guadalupe Medina Andrade , por lo que se presume que podría tratarse de dicha persona; sin embargo, será necesario que sus familiares realicen la identificación formal.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango, donde se practicará la necropsia para establecer la causa de muerte y avanzar en su plena identificación.