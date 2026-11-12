Hallan sin vida a persona en situación de calle en bulevar Francisco Villa

Una persona en situación de calle fue localizada sin vida este jueves en una banqueta de la calle San Salvador, cerca del bulevar Francisco Villa, a las orillas del fraccionamiento Guadalupe de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 12:56 horas, luego de que vecinos y comerciantes de la zona observaron que la persona permaneció inmóvil bajo una cobija durante toda la mañana.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron poco después solamente para confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que se activó el protocolo correspondiente y al lugar acudieron también policías municipales y estatales , mientras que personal del grupo de Homicidios de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso.

El Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor.