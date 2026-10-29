Halloween 2026: cinco películas de terror para armar tu maratón en plataformas

Preparar las botanas, apagar las luces y poner una película de miedo es un plan que nunca pasa de moda para Halloween. Lo difícil suele ser elegir entre tantas opciones y encontrar una historia que mantenga la tensión más allá de un sobresalto.

Para este Halloween 2026, reunimos cinco películas disponibles en plataformas en México, con propuestas que van del misterio sobrenatural a las posesiones y la paranoia. Aquí te contamos de qué tratan, sin spoilers, y por qué vale la pena darles una oportunidad.

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La llave maestra — HBO Max

Caroline, una joven cuidadora interpretada por Kate Hudson, acepta trabajar en una antigua casa de Luisiana, donde vive un matrimonio. Una llave que abre casi todas las habitaciones la lleva a descubrir secretos relacionados con el pasado de la propiedad y las creencias de sus habitantes.

¿Por qué verla?: Construye el miedo mediante la desconfianza, los espacios cerrados y la sensación de que algo no encaja. Ideal para quienes prefieren resolver un misterio mientras la tensión aumenta. Conviene llegar a ella sabiendo lo menos posible de su desenlace.

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Ghost Stories — Prime Video

El profesor Phillip Goodman se dedica a desenmascarar fraudes paranormales, hasta que recibe el desafío de investigar tres casos que parecen carecer de explicación. Los testimonios ponen a prueba su escepticismo y lo acercan a experiencias cada vez más personales.

¿Por qué verla?: También conocida como Historias de fantasmas, combina tres relatos con una investigación que los conecta. Los cambios de escenario mantienen la variedad, mientras su juego con la percepción invita a discutir lo visto cuando aparecen los créditos.

El diplomático Robert Thorn y su esposa crían a Damien, un niño alrededor del cual comienzan a ocurrir muertes y sucesos inexplicables. Las advertencias que recibe el padre lo llevan a investigar el origen de su hijo y su posible relación con una antigua profecía.

¿Por qué verla?: Es un clásico que sostiene el terror con una creciente sensación de fatalidad. La actuación de Gregory Peck y la inquietante música de Jerry Goldsmith refuerzan una historia donde cualquier detalle cotidiano puede parecer una amenaza.

De noche con el diablo — Netflix

En Halloween de 1977, un conductor de televisión prepara una emisión especial para recuperar audiencia. Entre sus invitados está una joven supuestamente vinculada con una presencia demoníaca. El espectáculo comienza a tomar un rumbo que nadie parece controlar.

¿Por qué verla?: Recrea un programa nocturno con entrevistas, comerciales y escenas detrás de cámaras. Ese formato vuelve al espectador parte de la transmisión y hace crecer la duda sobre dónde termina el montaje y comienza el peligro.

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La cantante Skye Riley intenta retomar su carrera cuando empieza a experimentar sucesos aterradores. Mientras enfrenta las exigencias de su regreso a los escenarios, pierde la confianza en lo que observa y en las personas que la rodean.

¿Por qué verla?: Mezcla la presión de la fama con una amenaza que altera la percepción de su protagonista. Es la alternativa más intensa de esta selección, con imágenes perturbadoras y sobresaltos.

Ya sea que prefieras los fantasmas, los secretos de una casa antigua o una transmisión que sale terriblemente mal, estas cinco películas ofrecen distintas formas de pasar una noche de miedo. Solo queda elegir con cuál empezar, preparar las palomitas y decidir quién se anima a apagar la luz este Halloween.