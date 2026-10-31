Halloween 2026: cinco películas mexicanas para una noche de miedo

Una casa en silencio, algo de botana y las luces apagadas pueden ser suficientes para entrar en ambiente este Halloween. Lo que falta es elegir una película que haga pensar dos veces antes de levantarse al baño.

El cine mexicano tiene historias para acompañar la noche: desde fantasmas que recorren internados hasta objetos que prometen vida eterna. Estas cinco opciones reúnen distintas formas de provocar miedo, con tres títulos de Carlos Enrique Taboada, una película de Guillermo del Toro y una carretera donde nadie quisiera quedarse solo.

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En un internado para señoritas, Claudia tiene pesadillas relacionadas con una misteriosa torre. Cuando ella y sus compañeras intentan descubrir qué ocurre, reciben un castigo que las obliga a permanecer en el plantel durante las vacaciones. Pronto, los pasillos dejan de parecer tan vacíos.

¿Por qué verla?: La versión original de Carlos Enrique Taboada convierte el viento, los espacios oscuros y los ruidos nocturnos en parte de la amenaza. Es una buena elección para quienes disfrutan las historias de fantasmas que construyen el miedo poco a poco.

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Julia, una institutriz, llega a una propiedad para hacerse cargo de Silvia, una niña que asegura jugar con Hugo, el pequeño representado en una estatua del jardín. Lo que los adultos consideran una fantasía infantil comienza a adquirir un sentido inquietante.

¿Por qué verla?: También dirigida por Taboada, aprovecha una idea sencilla: que algo inmóvil termine provocando desconfianza. La relación de Silvia con su extraño compañero sostiene el misterio y hace que cada visita al jardín tenga un peso distinto.

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Verónica convence a su compañera Flavia de que posee poderes de bruja. Entre relatos y situaciones que parecen confirmar sus amenazas, la amistad se transforma en una relación de miedo y manipulación, hasta llegar a unas vacaciones que llevan el juego demasiado lejos.

¿Por qué verla?: Taboada encuentra lo perturbador en la infancia, la sugestión y la crueldad. Su atractivo está en observar cómo una mentira puede crecer cuando alguien cree en ella, con consecuencias que dejan una sensación incómoda después de los créditos.

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El anticuario Jesús Gris encuentra un extraño artefacto que le devuelve la vitalidad, aunque también despierta una necesidad de sangre. Mientras descubre sus efectos, otras personas están dispuestas a arrebatárselo para obtener el mismo beneficio.

¿Por qué verla?: Guillermo del Toro ofrece una historia de vampirismo con personalidad propia. La relación del protagonista con su nieta aporta un lado entrañable a una película donde rejuvenecer tiene un precio y la búsqueda de la inmortalidad se vuelve una amenaza.

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Después de que Ágata sufre un accidente en una carretera, su hermana gemela, Catalina, intenta descubrir qué ocurrió. La investigación la acerca a apariciones y a un misterio que conecta a los vivos con los muertos.

¿Por qué verla?: Rigoberto Castañeda combina leyendas, figuras infantiles y escenarios nocturnos para construir una historia de terror sobrenatural. Es una opción para quienes prefieren sobresaltos y presencias que aparecen cuando menos se esperan.

La elección depende del tipo de miedo que se busque: fantasmas, brujería o una promesa demasiado peligrosa. Cualquiera puede acompañar la noche; después de verla, quizá el ruido del patio ya no parezca tan fácil de ignorar.