La historia de “Harry Potter” volverá a la pantalla con una nueva adaptación televisiva que promete llevar a los espectadores de regreso al mundo mágico de Hogwarts. La producción de HBO retomará los acontecimientos de los libros de J.K. Rowling, comenzando por “Harry Potter y la piedra filosofal”, con una narración que permitirá profundizar en personajes, escenarios y situaciones que no tuvieron tanto espacio en las películas.

La historia seguirá a Harry, un niño que crece bajo el cuidado de sus tíos, los Dursley, sin conocer la verdadera razón de los extraños acontecimientos que lo rodean. Todo cambiará cuando, al cumplir 11 años, reciba una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Con la ayuda de Rubeus Hagrid descubrirá que es un mago y que su pasado está relacionado con uno de los personajes más temidos del mundo mágico.

En Hogwarts conocerá a Ron Weasley y Hermione Granger, quienes se convertirán en sus amigos y compañeros de aventuras. Juntos comenzarán a descubrir los secretos del colegio, mientras Harry se enfrenta a nuevas experiencias, clases de magia y al misterio que rodea a la piedra filosofal. La temporada abordará así los primeros pasos del protagonista en el mundo mágico y los acontecimientos que marcarán el inicio de su historia.

A diferencia de las adaptaciones cinematográficas, el formato televisivo permitirá desarrollar con mayor amplitud las relaciones entre los personajes, la vida cotidiana dentro de Hogwarts y distintos pasajes de la novela original.

NAVIDAD SERÁ EL REGRESO A HOGWARTS

La primera temporada de “Harry Potter” llegará a la pantalla el próximo 25 de diciembre, convirtiéndose en uno de los estrenos televisivos de la temporada navideña. La producción estará integrada por ocho episodios, cuyo lanzamiento se extenderá hasta febrero de 2027.

De acuerdo con el calendario de estrenos difundido, el segundo capítulo llegará el 3 de enero de 2027; el tercero, el 10 de enero; y el cuarto, el 17 de enero. La programación continuará con el quinto episodio el 24 de enero, el sexto el 31 de enero, el séptimo el 7 de febrero y el capítulo final el 14 de febrero de 2027.

De esta manera, los seguidores de la franquicia podrán acompañar semanalmente el desarrollo de esta primera aventura, que concluirá con la adaptación de los acontecimientos relacionados con la piedra filosofal.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE MAGOS

Otro de los atractivos de la producción será el nuevo reparto que dará vida a los personajes más conocidos de la saga. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el papel de Ron Weasley.

El elenco también contará con John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. A ellos se suman Lox Pratt como Draco Malfoy, Warwick Davis como Filius Flitwick y Luke Thallon como Quirinus Quirrell.

La serie tiene a Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod estará a cargo de la dirección de varios episodios. J.K. Rowling también participa como productora ejecutiva.

Con esta producción, el universo de “Harry Potter” tendrá una nueva oportunidad de conquistar a distintas generaciones, tanto a quienes crecieron con los libros y las películas como a quienes descubrirán por primera vez la historia del joven mago.