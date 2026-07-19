'Hay ausencias que no pueden convertirse en normalidad': madre de Carlos Emilio exige respuestas

Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido desde octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa, reiteró su exigencia de verdad y justicia, y llamó a no normalizar las ausencias que mantienen a cientos de familias en la incertidumbre.

A través de sus redes sociales, la madre del joven duranguense compartió una publicación sobre personas que viajaron al puerto con fines turísticos y desaparecieron mientras se encontraban celebrando o conviviendo.

“Detrás de cada historia hay una familia que salió a celebrar, a convivir, a disfrutar un momento de vida… y terminó enfrentando la peor incertidumbre: no saber dónde está uno de los suyos”, expresó.

Entre estos casos recordó el de Carlos Emilio, quien viajó a Mazatlán para festejar la culminación de su licenciatura en Gastronomía y su cumpleaños número 21.

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Carlos Emilio fue visto por última vez en Terraza Valentino

Carlos Emilio desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025. De acuerdo con su familia, fue visto por última vez dentro de Terraza Valentino, establecimiento ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán.

El lugar estaba relacionado en ese momento con Ricardo Velarde Cárdenas, entonces secretario de Economía de Sinaloa, quien reconoció públicamente haber participado como accionista. Semanas después, el funcionario dejó su cargo en medio de las exigencias para esclarecer el caso.

Han transcurrido más de nueve meses desde la desaparición y, hasta el momento, la familia continúa sin conocer el paradero del joven.

Brenda recordó que el 9 de octubre de 2025, fecha en que Carlos Emilio debía celebrar su cumpleaños, la familia se encontraba sumergida en la incertidumbre por no saber dónde estaba.

“Pero Carlos no es la única historia. Cada persona mencionada en esta nota representa una familia que esperaba un regreso, una llamada, una explicación”, manifestó.

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Pide intervención de autoridades federales

Valenzuela Gil señaló que estas desapariciones ocurren dentro de un contexto de violencia en Sinaloa, marcado también por homicidios y miles de personas cuyo paradero continúa sin conocerse.

Asimismo, hizo referencia a los señalamientos públicos que han involucrado a funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, por lo que demandó investigaciones transparentes e imparciales. Subrayó que su reclamo no responde a intereses partidistas ni políticos, sino a la necesidad de encontrar a las personas desaparecidas.

“A las autoridades federales: no pueden seguir viendo esta crisis desde lejos. La obligación es buscar, esclarecer y garantizar justicia”, escribió.

La madre del joven también expresó su solidaridad con otras familias buscadoras y advirtió que ninguna persona debería tener miedo de desaparecer mientras viaja, descansa o celebra con sus seres queridos.

“Carlos Emilio merece verdad. Cada familia merece respuestas. Cada persona ausente merece ser buscada”, concluyó.