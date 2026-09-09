¿Hay pago doble o triple por trabajar el 15 y 16 de septiembre?, esto dice la LFT

A una semana del Día del Inicio del Movimiento de la Independencia de México, el cual será un día de asueto en México, ha generado diferentes interrogantes para los trabajadores: en caso de laborar en este día de descanso oficial, las empresas, ¿deberían pagar doble a quienes trabajen durante las fiestas patrias?

El día 16 de septiembre es una de las fechas más esperadas durante el mes, porque aunque esta vez la fecha viene agendada entre semana, es utilizada por millones de personas como un descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes, en el cual utilizan su tiempo de "puente" para festejar y en el que muchos bromeamos por vestirnos de "mexicanos en México" en estas fechas.

¿Y si trabajo el 16 de septiembre, me deben pagar triple?

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT), en su artículo 75, se establece que los trabajadores que presten servicios en un día de descanso obligatorio, además de su salario normal estipulado en su contrato, tienen derecho a recibir un salario doble por la jornada realizada.

En términos legales, si trabajas el 16 de septiembre, tienes derecho a estas garantías laborales:

Su salario correspondiente al día de descanso obligatorio + un salario doble por haber trabajado.

Si, por ejemplo, ganas 10 pesos diarios, deberás recibir lo siguiente:

10 pesos por el día de descanso obligatorio + 20 pesos adicionales por trabajar, esto debe ser traducido al salario de cada trabajador.

Por eso... pero entonces, ¿cuántos días feriados quedan en 2026?

Antes de responder los días feriados que quedarían pendientes para lo que queda de 2026, es importante explicarte que, en caso de que el día feriado caiga en domingo, además del pago correspondiente, a la vez debe cubrirse la prima dominical, la cual equivale al 25% adicional del salario ordinario.

En cuanto a los días feriados que restan para este segundo semestre de 2026, los días marcados en el calendario laboral como periodos de descanso obligatorio son los correspondientes al lunes 16 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, el cual el 20 de noviembre cae en viernes. A este se le suma el 25 de diciembre por la celebración de Navidad.