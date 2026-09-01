¿Puente del 16 de septiembre se recorre al lunes?, esto dice la LFT

Con el arranque del mes de septiembre, muchos trabajadores se empiezan a cuestionar respecto a los días de asueto disponibles y, si es que será posible que la fecha conmemorativa a uno de los eventos más importantes de México será adelantada para contar con un puente de descanso. Esto es lo que se sabe.

¿Días de descanso obligatorios?

La Ley Federal del Trabajo (LFT), bajo la 5ta fracción del artículo 74, establece claramente los días feriados para que los trabajadores del sector privado descansen de sus labores habituales. Entre estos se incluye el día 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Grito de Independencia, evento que desencadenó la liberación del pueblo mexicano del yugo español.

Esto da a entender que aquellas personas que trabajen formalmente bajo el régimen de dicha legislación, contarán con el derecho a no laborar aquel día, contando, a su vez, con su pago correspondiente a un día de descanso obligatorio derivado de esta celebración nacional.

A su vez, también se toma en cuenta una remuneración especial para aquellas personas quienes decidan trabajar durante un día de asueto obligatorio; consistiendo en la entrega de un salario doble adicional por la prestación de servicios. Es decir, se otorgará el pago de un salario triple por el día festivo laborado.

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¿Habrá puente por el 16 de septiembre?

Muchos trabajadores mexicanos se estarán preguntando si es que se admitirá un puente vacacional previo debido a la cercanía de la fecha establecida para la conmemoración y celebración de las fiestas patrias relacionadas con la Independencia; no obstante, la respuesta más directa a esta incógnita se resume a un rotundo no, aunque existe una razón detrás de ello.

Si bien la idea de mover los días festivos en la República Mexicana empezó formalmente alrededor del año 2006 por medio de la modificación de la Ley Federal del Trabajo con el fin de incitar al turismo nacional, se decidió dejar el día 16 de septiembre intacto en caso de caer un día miércoles o jueves con el propósito de respetar la festividad más importante del país.