¿Qué días no hay clases en septiembre de 2026?, fechas clave para estudiantes y trabajadores

Con la llegada de un nuevo ciclo escolar, es posible que los estudiantes se encuentren ansiosos por la llegada de los días de asueto marcados en el calendario. No obstante, ¿cuáles son los días en los que no habrá clases y también aplican para los trabajadores? Aquí te lo explicamos.

¿Nuevo ciclo escolar?

El ciclo escolar 2026-2027 por fin ha comenzado, siendo que, a partir del día lunes 31 de agosto de 2026, más de 24 millones de alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria ya han retornado a sus aulas escolares para retomar sus actividades académicas correspondientes.

De acuerdo con el calendario correspondiente emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) entre mediados del mes de julio, se establece que el nuevo periodo escolar consta de un total de 185 días activos, el cual tiene por fecha del día 9 de julio del año 2027 la culminación oficial del plazo académico.

El documento, además de contemplar escuelas públicas, también tiene en consideración a los demás planteles educativos de carácter privado e instituciones dedicadas a la formación docente distribuidas en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

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¿Cuáles son los días de descanso para septiembre?

A su vez, el calendario también señala las fechas en las que no se impartirán clases, siendo varias las razones. Según lo que indica el calendario, el primer día de suspensión establecido para el primer mes se dará el miércoles 16 de septiembre del año en curso, esto al tratarse del día marcado como conmemoración de la Independencia de México.

Mientras tanto, la segunda fecha señalada en la que las y los alumnos no tendrán que asistir a clases será el viernes 25 de septiembre. Tal fecha está dirigida a una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), en la cual tanto profesores como el resto del personal educativo llevarán a cabo actividades de seguimiento, planeación y evaluación del desempeño mostrado por el alumnado.