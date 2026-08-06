SEP modifica calendario escolar 2026-2027 y quita 2 días de descanso: ¿cuáles y a quiénes aplica?

Desde hace unos días ya se ha presentado el primer vistazo al nuevo calendario que será empleado en el próximo ciclo escolar. No obstante, presenta algunas diferencias dirigidas a ciertos alumnos. Es por eso que te compartimos los detalles de este nuevo documento y a quiénes se aplicarán dichos cambios.

¿Qué indica el nuevo calendario?

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha publicado el día 15 de julio de 2026, por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo calendario escolar que será empleado para el ciclo lectivo 2026-2027, de acuerdo con su portal web oficial.

En este mismo documento establece un total de 185 días de clases efectivas en total para los grados de preescolar, primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas, los cuales darán comienzo a partir del día lunes 31 de agosto de 2026, y se darán por terminadas el día viernes 09 de julio del próximo año.

Sin embargo, a pesar de lo que indica el calendario, las autoridades educativas correspondientes a cada estado cuentan con la capacidad de realizar algunos ajustes para atender a ciertas condiciones y eventos de dichas entidades federativas, siempre que se respete el total de días a laborar académicamente.

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¿A quiénes aplican los cambios?

Bajo este contexto, existen ciertas excepciones que se tomaron por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes, quienes optaron por eliminar dos días de descanso impuestos en el documento por parte de la SEP. La primera corresponde al día miércoles 06 de enero de 2027 ; a pesar de que la secretaría lo considera día de asueto, las vacaciones decembrinas finalizan el día 05 de enero del año próximo para este estado.

La segunda instancia se ve alterada para la fecha 5 de mayo de 2027 , día en el que se conmemora la Batalla de Puebla; si bien el calendario nacional establece este día como un descanso de las labores académicas, en el caso de Aguascalientes solo se señala como día de reflexión, por lo que tanto alumnos como docentes tendrán que presentarse en las aulas en ambas fechas.