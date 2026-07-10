LFT: ¿Hay días festivos y puentes en julio para los trabajadores en México?

Julio ha llegado, y las vacaciones de verano para los estudiantes se encuentran a la vuelta de la esquina. Sin embargo, estas noticias siempre traen la misma interrogante para los trabajadores: ¿habrá algún descanso en julio este año? Si eres de esos trabajadores que desean saber si existe algún día feriado oficial en julio, ¡quédate! Aquí te lo contaremos.

La Ley Federal del Trabajo

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, las fechas oficiales de descanso obligatorio son las siguientes:

1 de enero (Año nuevo).

(Año nuevo). El primer lunes de febrero (conmemoración del Día de la Constitución).

El tercer lunes de marzo (conmemoración del natalicio de Benito Juárez).

1 de mayo (Día del Trabajo).

16 de septiembre (aniversario del comienzo de la Independencia de México).

El tercer lunes de noviembre (conmemoración de la Revolución Mexicana).

1 de diciembre cada 6 años (transmisión del Poder Ejecutivo Federal).

25 de diciembre (Navidad).

En este mismo artículo, también especifica que las fechas de feriado dependen de las leyes locales, federales y electorales, por lo que es posible que exista algún feriado extra en caso de elecciones ordinarias.

Para resumir, no existe ninguna fecha de descanso obligatoria ni puente en el mes de julio según la LFT , por lo que las actividades laborales continuarán con normalidad.

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¿Existe alguna excepción?

Como todo en la vida, existen algunas excepciones a la regla.

Los días de descanso no solo se encuentran establecidos por la LFT, sino que también dependen de las políticas internas de la empresa y de las prestaciones que otorguen sus puestos.

Esto quiere decir que, a pesar de que no exista día feriado en julio, los empleados podrán gozar de vacaciones si es que las programan para dicho mes, o si solicitan los días de descanso exigidos por la ley, luego de haber cumplido un año de servicio en su puesto actual .

Además, algunas empresas optan por brindar plazos escalonados de descanso en verano para sus trabajadores como parte de sus prestaciones.