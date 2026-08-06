¿Ya no importan las calificaciones?, SEP cambia las reglas para integrar la escolta escolar

Recientemente, se ha implementado un cambio mayor para la selección del alumnado para esta actividad académica, sin embargo, esta decisión ha generado un intenso debate respecto a los resultados que podría ofrecer. A continuación te explicamos en qué consiste.

¿Cuál es la importancia de la escolta escolar?

La inclusión de una escolta escolar en los planteles educativos va más allá de simplemente contar con su presencia durante los honores a la bandera, estas agrupaciones representan un papel formativo y simbólico para la vida estudiantil de las y los jóvenes mexicanos.

Esto se debe a que, al integrarse en ceremonias cívicas y eventos escolares, también promueven el respeto hacia los símbolos patrios, reforzando de esta forma el sentido de pertenencia y de identidad nacional entre los alumnos.

De igual forma, formar parte de una escolta representa un ejercicio constante de disciplina, puntualidad, atención y coordinación con los demás integrantes del grupo al tener que seguir instrucciones, laborar de forma conjunta y mantener la formación. Además, fungen como representantes de la comunidad educativa del plantel en eventos escolares externos.

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¿En qué consiste el cambio?

De acuerdo con la actualización de los lineamientos de la Guía Operativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, la selección de las escoltas escolares en las instituciones de educación básica se aplicará por medio de un esquema de rotación, en lugar de basarse en los promedios más altos del alumnado.

Este cambio tiene como fin primordial fomentar la integración bajo los principios de inclusión, igualdad, participación y la no discriminación de alumnos de distintos grupos, buscando que todos los estudiantes cuenten con una oportunidad de formar parte de esta actividad cívica, en lugar de reservarlo exclusivamente a cierto sector de la comunidad académica.