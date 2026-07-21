¡Atención! Si tu celular termina en 0 o 1, debes vincularlo en agosto o perderás el servicio

¿Qué podría ocurrir en caso de que no realices el trámite? ¿Se cancelarán tus llamadas y datos?

Este trámite forma parte del nuevo proceso de registro de línea telefónica; se deberá realizar de manera escalonada según la terminación del dígito de tu número telefónico.

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¿Cuántas líneas ya han sido registradas?

Un aproximado de 63 millones de líneas en México ya han sido vinculadas, donde 40.2 millones corresponden a planes de prepago y 22.8 millones de contratos pospago.

¿Hasta cuándo se tiene para registrar la línea telefónica?

Los usuarios cuyo número de celular de prepago termina en 0 a 1, la fecha límite es el mes de agosto del 2026.

A continuación te presentamos el calendario oficial de vinculación por la terminación de celular, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT):

Terminación 0: 15 de agosto.

Terminación 1: 31 de agosto.

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.

En caso de no vincular un número de teléfono en el plazo asignado de cada terminación, las compañías telefónicas procederán obligatoriamente a la suspensión del servicio de la línea en un lapso de 72 horas.

No se podrán realizar las llamadas salientes, enviar mensajes de texto (SMS) ni navegar con tus datos móviles; la línea solo podrá marcar números de emergencia, líneas de atención, soporte de la compañía telefónica y recibirás alertas sísmicas.

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¿A dónde puedo acudir a realizar el trámite?

Este trámite se realiza directamente a través de las aplicaciones, portales web y centros de atención de tu compañía telefónica.

La empresa solicitará tu nombre completo y tu CURP con tu número telefónico (no se solicitarán fotografías, documentos o información extra).

Motivo del registro de tu línea

El gobierno pretende erradicar el anonimato de las líneas que buscan extorsionar o cometer delitos de la misma índole. Esta es una práctica internacional vigente en más de 160 países.

En caso de investigaciones judiciales, las autoridades competentes podrán solicitar información a las telefónicas bajo el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales.