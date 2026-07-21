Registro de Celulares: ¿usaron tu identidad? Solo podrás ver cuatro dígitos de las líneas vinculadas

Las nuevas reglas del Registro de Celulares contemplan un escenario que ha comenzado a generar preocupación: que una persona encuentre vinculada a su identidad una línea telefónica que nunca contrató o que no reconoce.

Aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificó el procedimiento para facilitar la desvinculación de esos números, también estableció una limitante: al consultar las líneas asociadas a una persona, las compañías únicamente podrán mostrar sus últimos cuatro dígitos.

La medida busca proteger los datos personales, pero podría convertirse en una traba para quienes necesiten identificar con certeza un número vinculado indebidamente mediante una posible suplantación de identidad.

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¿Cómo saber si una línea no es tuya?

El cambio fue publicado el 30 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como parte de las modificaciones a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles.

El nuevo apartado IV BIS del artículo 31 establece que las plataformas de consulta deben permitir visualizar “únicamente los últimos cuatro dígitos” de las líneas vinculadas a una persona.

Esto significa que, después de validar su identidad, el usuario podrá saber cuántos números están relacionados con sus datos, pero no verá las líneas completas.

El problema surge cuando la persona tiene varios números, conserva terminaciones similares o desconoce por completo el teléfono que fue registrado con su documentación. Con solo cuatro dígitos podría resultar complicado identificar de dónde salió, quién lo utiliza o en qué momento fue asociado a su nombre.

La disposición tampoco explica en el acuerdo cómo podrá obtenerse información adicional para documentar una posible suplantación de identidad.

Ya no exigirán tener el teléfono

La modificación también contiene un cambio favorable para quienes detecten una línea que no reconocen.

Las compañías deberán abstenerse de solicitar el número telefónico completo o validar el trámite mediante claves de un solo uso enviadas al celular. Tampoco podrán imponer otro requisito que obstaculice la desvinculación.

La lógica es relevante: si un número fue vinculado sin autorización, el afectado probablemente no conoce la línea completa ni tiene en sus manos el dispositivo para recibir un código.

Para solicitar la desvinculación de manera remota, será necesario acreditar la identidad con una identificación oficial y realizar una prueba de vida. El sistema permitirá tres intentos consecutivos; si son rechazados, el usuario deberá esperar 15 minutos para volver a intentarlo.

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No se cancela el número

Desvincular una línea no significa cancelarla ni suspender su servicio. El procedimiento únicamente elimina la relación entre el número telefónico y los datos de la persona afectada.

Por ello, si alguien descubre una terminación que no reconoce, deberá solicitar que sea retirada de su identidad y conservar el folio del trámite. Si existen indicios de que sus documentos fueron utilizados sin autorización, también podría presentar una aclaración formal ante la compañía y denunciar la posible suplantación.

La modificación no confirma que existan líneas fraudulentas registradas de manera masiva, pero sí crea una ruta para retirar números que una persona no reconoce. La duda está en si mostrar solamente cuatro dígitos será suficiente para detectarlos y combatir un posible uso indebido de identidad.