Nuevo examen obligatorio de la SEP: ¿Quiénes deben presentarlo y qué escuelas participan?

Recientemente se ha dado a conocer la futura implementación de un nuevo examen que, al contrario de lo que se pueda relacionar con este concepto, este resulta distanciarse bastante de los métodos de evaluación tradicionales, buscando en sí un propósito distinto. Pero, ¿En qué consiste?, a continuación te lo explicamos.

¿Quiénes deberán presentarlo?

Más que un examen, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementará una nueva estrategia gubernamental de nombre 'El ABC de las emociones', la cual, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ya había presentado el pasado 22 de abril de 2026.

Liderada por el actual titular del organismo educativo, Mario Delgado Carrillo, la iniciativa tendrá como fin establecer un seguimiento constante para detectar y prevenir cualquier riesgo relacionado con la salud mental en la etapa de la adolescencia, canalizando a los jóvenes que requieran de una atención especializada.

Al contar con un alcance de carácter nacional, se buscará beneficiar a más de seis millones de estudiantes con edades dentro del rango de 14 a 18 años , y con apoyo de 678 mil docentes calificados para su implementación en los planteles educativos. Cabe aclarar que no se tratará de un sistema de evaluación tradicional y no tendrá repercusión alguna sobre las calificaciones de los alumnos.

Te puede interesar: Capacitan sobre prevención del suicidio a 350 servidores públicos de Durango.

¿Qué escuelas participarán?

De acuerdo con el rango de edades señalado previamente, se espera que la estrategia de salud mental se implemente a través de las escuelas e instituciones públicas y privadas de educación en toda la república mexicana, a partir del tercer año de secundaria y todos los grado de nivel bachillerato.

Según señala la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, con la impresión y distribución de 18 millones de guías físicas (que llegarán a partir del próximo ciclo escolar) en conjunto a sus ediciones digitales, se abordará la gestión emocional, señales de alerta para solicitar apoyo profesional y los efectos de las redes sociales.

Además, se contemplará por lo menos una hora semanal dedicada al reconocimiento y el manejo de emociones, incluyendo entre las actividades la intervención directa de 300 brigadas especializadas, quienes recorrerán las escuelas de educación básica y media superior de la república mexicana, organizarán e impartirán pláticas, asambleas y talleres de orientación.