¿Hay peligro para México? Sheinbaum aclara llamado a preparar mochilas de emergencia

En medio de la incertidumbre internacional y las recientes recomendaciones para que las familias mexicanas cuenten con una mochila de emergencia y provisiones suficientes para enfrentar una contingencia, surgieron dudas sobre si las autoridades conocen algún riesgo que todavía no haya sido comunicado a la población.

El tema llegó hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este martes 10 de noviembre se pronunció sobre las recomendaciones de Protección Civil y la posibilidad de que exista alguna amenaza nacional o internacional.

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¿Existe alguna alerta para México?

La mandataria aseguró que el Gobierno federal no cuenta con información sobre algún peligro específico que justifique emitir una alerta extraordinaria para la población.

De esta manera, descartó que las recomendaciones para preparar mochilas de emergencia estén relacionadas con una amenaza internacional o con alguna situación de riesgo inminente para el país.

Sin embargo, aclaró que mantener medidas de prevención sigue siendo importante, especialmente ante fenómenos naturales como sismos, huracanes e inundaciones.

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¿Por qué recomiendan preparar provisiones?

En los últimos días, las recomendaciones para contar con alimentos, agua potable, medicamentos, documentos importantes y artículos de primera necesidad han despertado interés, particularmente ante las tensiones internacionales y las noticias sobre protocolos de emergencia en distintos países.

No obstante, las autoridades mexicanas han señalado que estas medidas forman parte de la cultura de prevención y no representan una advertencia sobre un desastre próximo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil también ha explicado que contar con una mochila de emergencia permite responder con mayor rapidez ante situaciones que obliguen a abandonar una vivienda o permanecer temporalmente sin servicios básicos.

¿Entonces es necesario tener una mochila de emergencia?

Aunque no exista una alerta extraordinaria, Protección Civil recomienda que las familias cuenten con artículos esenciales para enfrentar una contingencia.

Entre ellos se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, medicamentos personales, documentos importantes y artículos de higiene.

También es recomendable establecer un plan familiar de protección civil e identificar las rutas de evacuación y los puntos de reunión.

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¿Qué significa esta aclaración para Durango?

En Durango, contar con una mochila de emergencia también resulta útil ante contingencias como inundaciones, incendios forestales, tormentas intensas o interrupciones prolongadas de servicios básicos.

Aunque la presidenta descartó que exista información sobre una amenaza extraordinaria, esto no significa que deban abandonarse las medidas preventivas.

La recomendación de las autoridades es mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil y preparar con anticipación los artículos necesarios para proteger a la familia.

La diferencia es que estar preparado para una emergencia no significa que exista una alerta por un peligro inminente.