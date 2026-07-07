¡Hecho en Tlaxcala! Así es el TT01, el auto solar y eléctrico que compite con el Olinia

México suma una nueva apuesta en movilidad eléctrica con la presentación del TT01, un vehículo desarrollado por TT Automotriz en Tlaxcala que busca posicionarse como una alternativa accesible frente a otros proyectos nacionales como Olinia.

El modelo no solo apuesta por la propulsión eléctrica, sino también por el uso de energía solar para mejorar su rendimiento diario, con un enfoque completamente urbano. De acuerdo con la información difundida, su precio inicial rondaría los 90 mil pesos, lo que lo colocaría como uno de los autos eléctricos más baratos del mercado mexicano.

¿Qué ofrece el TT01?

El TT01 está pensado para trayectos urbanos y no para carretera. Su velocidad máxima estimada es de 50 km/h y su autonomía alcanzaría 250 kilómetros por carga, aunque ese rendimiento puede variar según el uso del aire acondicionado y la carga de pasajeros.

Uno de sus puntos más llamativos es su sistema de carga dual. Puede conectarse a una toma doméstica de 110V, sin necesidad de instalar un cargador especial, y además integra paneles solares en el techo. Según lo presentado por la empresa, con unas ocho horas de exposición solar podría recuperar energía suficiente para recorrer hasta 50 kilómetros adicionales.

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Fabricación y origen del TT01

A diferencia de otros modelos ensamblados en México con piezas totalmente importadas, el TT01 tendría una integración nacional del 80%. La producción se concentra en el Parque Industrial de Xiloxoxtla, Tlaxcala, donde la empresa ha trabajado durante varios años en el desarrollo del prototipo.

La planta de Tlaxcala no solo funcionaría como centro de ensamblaje, sino también como un espacio de ingeniería local para escalar la producción y fortalecer la proveeduría nacional.

Seguridad y limitaciones

Para mantener un costo bajo, el modelo básico del TT01 prescinde de algunos sistemas avanzados. Está construido sobre una estructura de acero de alta resistencia, tiene cinturones de seguridad y capacidad para cinco pasajeros, pero en su versión inicial no incluye bolsas de aire ni asistencias avanzadas a la conducción.

La empresa sostiene que su objetivo es ofrecer una opción más segura y limpia frente a otros medios de movilidad de última milla, como mototaxis o vehículos muy antiguos. También adelantó que trabaja en versiones de mayor desempeño, con velocidad de hasta 150 km/h y más equipamiento de seguridad, cuyo precio podría llegar a 160 mil pesos.

¿TT01 u Olinia?

La comparación con Olinia es inevitable. Mientras el proyecto federal sigue en fase de desarrollo, el TT01 ya fue presentado como un vehículo funcional. Además, parte con una ventaja importante en precio, ya que su versión base costaría alrededor de 50 mil pesos menos que el rango planteado para Olinia.

La diferencia principal está en el respaldo. Olinia contaría con apoyo institucional y una eventual red nacional de distribución, mientras que el TT01 surge desde la iniciativa privada en Tlaxcala, con mayor agilidad, pero también con el reto de construir su propia red de servicio y comercialización.

Un auto pensado para ahorrar

Más allá del precio de entrada, la empresa también ha subrayado el ahorro operativo. Según la comparación incluida en la nota, recorrer 100 kilómetros con el TT01 podría costar entre 15 y 25 pesos en electricidad, frente a unos 180 pesos en un auto compacto de gasolina. Además, al ser eléctrico, reduce gastos de mantenimiento como cambios de aceite, bujías y filtros.