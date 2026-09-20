Hombre es localizado sin vida por su compañero velador al interior de una bodega en Durango

Un trabajador que llegó a relevar a su compañero en una bodega de la Zona Centro y se encontró con una escena trágica: el velador estaba sin vida.

Los hechos fueron descubiertos aproximadamente a las 07:00 horas del sábado 19 de septiembre, en la bodega Siete Leguas, ubicada sobre la avenida Aquiles Serdán, en la Zona Centro de Lerdo, Durango.

José, vecino del ejido 21 de Marzo, llegó al establecimiento para iniciar su jornada y relevar a Jorge Martínez Crispín, de 74 años , quien se encontraba encargado de la vigilancia del inmueble.

Sin embargo, al llegar, José Santos llamó a la puerta en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Ante esta situación, decidió forzar el portón para ingresar y averiguar qué había ocurrido con su compañero.

Al recorrer el patio de la bodega, encontró a Jorge junto a una paca de pantalones y, al acercarse, se percató de que no respondía, por lo que inmediatamente solicitó ayuda a través de los números de emergencia.

Tras la llegada de las autoridades, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba varias heridas producidas por arma blanca en tórax y abdomen , por lo que el lugar quedó bajo resguardo para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión, establecer si del inmueble fue sustraído algún objeto y tratar de identificar a quien o quienes participaron en el homicidio.

El cuerpo de Jorge Martínez Crispín fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley.