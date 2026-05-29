Hombre muere tras ser agredido con arma blanca en hotel de Durango

La noche de este viernes se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona centro de la ciudad de Durango, luego de que se reportara una agresión con arma blanca al interior de un hotel ubicado sobre la avenida Felipe Pescador.

De acuerdo con los primeros reportes al sistema de emergencias 911, una persona alertó que un sujeto estaba atacando a varias personas con un cuchillo y que ya había lesionado gravemente a un hombre, quien se encontraba inconsciente.

Posteriormente, confirmaron que los hechos ocurrieron en el Hotel Aguirre, ubicado en el Primer Cuadro de la capital duranguense. Testigos señalaron que un hombre vestido de negro ingresó a una de las habitaciones y atacó a otro sujeto con un arma blanca.

Según las versiones recabadas en el lugar, el agresor presuntamente le provocó heridas en el cuello a la víctima y después escapó con rumbo a la avenida Felipe Pescador, antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia acudieron al sitio tras recibir los reportes recurrentes. Al ingresar al inmueble localizaron a un hombre tirado e inconsciente dentro de una habitación.

Paramédicos revisaron al lesionado; sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada con el nombre de Bryan, de 27 años de edad . Hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil de la agresión ni la identidad del presunto responsable.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero del agresor.