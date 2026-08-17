Hombre resulta con lesiones en el rostro tras ser atacado con un 'filero' en la Mayagoitia

Un hombre resultó lesionado en el rostro luego de ser atacado con un arma blanca durante la noche del domingo, en las inmediaciones de la colonia Héctor Mayagoitia, de la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 23:45 horas en la privada Enrique Fugueman, cerca de la calle Ingenieros Topógrafos, teniendo como referencia el templo de San Judas Tadeo.

Fue un hombre identificado como Jesús quien solicitó ayuda, señalando que su primo había sido agredido con un “filero” y presentaba una herida en la cara, de la cual sangraba.

En el reporte inicial también se indicó que al sitio habían llegado familiares de los presuntos agresores , situación que generó preocupación ante la posibilidad de que continuara el conflicto.

Al comunicarse posteriormente con el reportante, este señaló que las personas involucradas ya se habían retirado del lugar.

Debido a la lesión que presentaba, el afectado fue trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica. Se esperaba el reporte de su ingreso para conocer su estado de salud y obtener mayores datos sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión.