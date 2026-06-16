Hombre toma de rehén a su hijastra de 2 años y amenaza con explotar un tanque de gas

En una vivienda un hombre identificado con el nombre de Alfredo "N" usó como rehén a su hija llamada Valentina, de dos años.

El hombre tomó a su hija y la usó como escudo contra las autoridades mientras amenazaba con explotar un tanque de gas.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

Al arribar las autoridades municipales a la vivienda, encontraron a Alfredo "N" muy alterado, amenazando a la madre de su hija con hacer explotar un tanque de gas, mientras sostenía a su hija de dos años de edad.

La tarde del domingo 14 de junio, la colonia Rincón de Urias, ubicada en Mazatlán, Sinaloa, generó momentos de tensión debido a una discusión familiar que terminó en arresto.

Luego de que una pelea familiar y los fuertes gritos de una mujer alertaran a la comunidad, los vecinos hicieron el llamado a los números de emergencia, quienes al llegar al sitio recibieron la versión de un hombre armado con un cuchillo que tenía en su posesión a una menor de edad.

El agresor amenazó a las autoridades

El agresor habría estado bajo la influencia de alcohol cuando amenazó con lastimar a la niña ante los intentos de rescatarla, advirtiendo que haría explotar un tanque de gas que se encontraba dentro de la vivienda.

Elementos de Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Bomberos de la Ciudad y personal de Protección Civil acudieron a la vivienda, iniciando un diálogo con el hombre y aplicando los protocolos de actuación policial y atención de emergencias para controlar la crisis.

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Versiones de familiares y vecinos

Según relatos de los vecinos y familiares, explicaron que el responsable mantenía una relación sentimental con la madre de la menor, pero ante la intuición de la mujer de terminar la relación, el hombre actuó de una manera agresiva, tomando a la niña y la retuvo con un cuchillo en la mano.

Minutos después de la intervención de los vecinos y autoridades, el sujeto intentó huir, lo que desató una persecución por los techos de las varias viviendas, donde el agresor resultó herido por arma de fuego para detenerlo; posteriormente lo trasladaron al hospital más cercano.

El operativo que montaron las autoridades resultó un éxito, logrando el rescate de la menor que quedó resguardada por sus familiares.

Las autoridades, por su parte, iniciaron las investigaciones judiciales para esclarecer cómo se desarrolló la detención, la actuación del presunto agresor dentro del domicilio y las circunstancias en las que resultó lesionado durante la respuesta policial.