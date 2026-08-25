Homicidios dolosos en Durango caen 59% durante 2026; cifra más baja en 5 años
Durango registró 28 homicidios dolosos entre enero y julio de 2026, marcando una disminución sostenida de 59 por ciento respecto a 2021, cuando se contabilizaban 69 casos en el mismo período. Esta tendencia descendente se ha mantenido durante cinco años consecutivos.
Según la estadística de incidencia delictiva municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos en Durango han presentado una trayectoria de reducción permanente.
En el año 2022 bajaron a 54 casos y mantuvieron esa cifra en 2023; luego descendieron a 40 en 2024 y continuaron la caída a 35 en 2025.
El análisis comparativo enero-julio mostró que la cifra de 28 homicidios dolosos en 2026 representa el registro más bajo del período analizado.
En lo que se refiere específicamente a los datos del 2026, la principal modalidad de homicidios cometidos de madera dolosa fue con arma de fuego, al iniciarse 15 carpetas de investigación por este concepto; mientras que por arma blanca se emprendieron otras siete investigaciones; para culminar con seis que fueron clasificadas como crímenes “con otro elemento”.